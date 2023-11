Ujhelyi kiakadt:"leírhatatlanul undorít, ahogyan a kormánypárt kiszolgáló közege szervezett módon hergelt"

A politikus nehezen egyensúlyozott az indulataiésérzései között, de most minden kitört belőle.

Leírhatatlanul undorít, ahogyan a kormánypárt kiszolgáló közege szervezett módon hergelt a válogatott csoportgyőzelme után a fideszen túli tömegek ellen és vonta kétségbe bárki magyarságát, aki nem ugyanolyan vallásosan rajong a fociért. Ahogyan undorított, miként kedélyesen paroláztak egyesek a frissen Nobel-díjas íróval, közvetlenül azután, hogy kirekesztően „imrekertészezték”. Ahogyan undorít, miként „románoznak”, „bolgároznak” teljesítmény nélküli, pökhendi kis percemberkék másokat, közben magukat közös magyar nemzetünk kiemelkedő alakjának látják és láttatják. Nos, csak nekik mondom: (Kossuth jellemzése után) közmegegyezéssel a „legnagyobb magyart” Széchenyi Istvánnak hívják. Bécsben született és a harmincas évei elején tanult csak meg – szónoki szinten is – helyesen magyarul. Gondolom, ha Széchenyi élne, most a kormánypártiak simán „labancoznák” és őt is mikrofonokkal kergetnék, hogy az osztrákoknak drukkol-e. Végtelenül abszurd és szánalmas. Szégyellni fogjátok még magatokat ezért a pitiánerségért.