Jakab Péter szerint máris leelőzte a Jobbikot

Ezennel kilépek a Jobbikból, független képviselőként pedig maradok a nép pártján pont úgy, ahogy eddig: nyersen, karcosan, de mindig őszintén. A Jobbik feladhatja, én soha” – jelentette be 2022 augusztusában a közösségi oldalán Jakab Péter, akit az áprilisi választások után még hetven százalék feletti szavazataránnyal választották újra a párt elnökévé.

Most a független képviselő, egy videót tett közzé a Facebook oldalán, amelyben azt is elmondja, hogy már most is legyőzte a Jobbikot.

A Jakab Péter vezetette Nép Pártján küzd a Fidesszel, a Jobbik nem, ők behódoltak a Fidesznek

- hangzik el a a videóban, amelyben arra is kitérnek, hogy a magyar a harcost választja, nem az árulót.

A 2022-ben az egyik közleményükben kifejtették, hogy a Nép pártja ma még egy közösség, ellenzéki országgyűlési képviselők, országgyűlési választáson induló képviselők, előválasztáson elindult képviselők, önkormányzati képviselők és egyre több ellenzéki és a kormányváltásért elkötelezett ember alkotja, akik kiállnak Jakab Péter mellett.

A Jobbik elnökségének és frakciójának tagjai megélhetési politikusokká váltak, akiknek sokkal fontosabb a pénz, a hatalom, mint a haza sorsa. Becsapták a tagságot, a választókat, és azokat nézik semmibe, akik az elmúlt két évben végigdolgozták az előválasztási és országgyűlési kampányt.

- mondta el Jakab Péter bő egy éve.