A Baracskai börtönből hozta ki Toroczkai László a Mi Hazánk egyik vezetőjét

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke saját oldalán számolt be arról, hogy kiszabadította a baracskai börtönből a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjét, László Attilát.

Ma kiszabadítottam a baracskai börtönből (büntetés-végrehajtási intézetből) László Attila bajtársamat, a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi Hazánk egyik vezetőjét. Rengeteg koncepciós eljárást indítottak ellene, csak azért, mert kiáll a bajba került honfitársaiért.

- írta a politikus, aki szerint megszámolni is nehéz, hogy mennyi szabálysértési eljárást indítottak már ellene, pusztán azért, mert tüntetéseket, felvonulásokat szervezett a magyarok érdekeiért, de most már büntetőeljárást is indított a hatalom ellene "jogosulatlan közbiztonsági tevékenység" végzése miatt.

Önmagában botrány, hogy egyáltalán létezhet ilyen büntetőjogi meghatározás ebben az országban. Azokat üldözik, akik a bűnözők ellen lépnek fel.

- tette hozzá.