Zelenszkij elcsípte Orbán Viktort, vita lett belőle – videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rövid beszélgetést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel az újonnan megválasztott argentin elnök beiktatási ünnepségén tett látogatása során – írja a European Pravda.

Orbán és Zelenszkij az argentin parlament a vendégpáholyában. A beszélgetésükről készült felvételt az argentin szenátus hivatalos YouTube-csatornája mutatta be.

Egyelőre sem az ukrán, sem a magyar kormány nem kommentálta, hogy miről folyt az eszmecsere. Állítólag vitáztak, de higgadt volt a hangvétel.

President Volodymyr #Zelensky briefly spoke with the Prime Minister of Hungary, Viktor #Orban, during the inauguration ceremony of the newly elected President of #Argentina, as reported by European Pravda.

