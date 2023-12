Az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának kiemelt célja a gazdaságfehérítés

Már másfél millióan regisztráltak a NAV online számlarendszerébe, amely 2018. július 1-jén debütált, közülük mintegy 1,3 millióan már szolgáltattak is adatot. Az ebből származó többletbevétel évek óta szolgál a kormány adócsökkentéseinek fedezetéül – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Kiemelt célja a kormány gazdaságpolitikájának a gazdaságfehérítés, amelynek pedig fontos eleme a kormány 2018. július 1-jén debütált és 2021 elejére teljeskörűvé vált NAV online számlarendszere. A regisztrálók száma mára elérte a másfél milliót – fogalmazott az államtitkár a közleményben.

Hozzátette: a 2018-tól beérkezett csaknem két és fél milliárd számla túlnyomó többségét az online számlarendszer segítségével küldték be az adóhatósághoz.

Izer Norbert kiemelte: az online számla – amellett, hogy segíti a jogkövető vállalkozásokat –, több százmilliárd forinttal javította az adóbefizetési fegyelmet. A bevételi adatok tanúsága szerint az online számlarendszernek tulajdonítható többletbevétel jelentősen hozzájárult az adócsökkentésekhez.

A kormány a háborús időkben és a rendkívüli kiadások ellenére is kitart az adócsökkentés politikája mellett, mert amióta csökkennek az adók, nő a gazdaság, a foglalkoztatás és a bérek is. A munkát terhelő adók csökkentése mellett azért is kitartunk – fejtette ki –, mert a legfontosabb cél, hogy 2024-ben újra visszatérjünk a gazdasági növekedési pályára.

Hangsúlyozta: továbbra is megőrizzük Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adóját, a családi adókedvezményt, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét, egyes élelmiszerek kedvezményes áfakulcsát.

Mint mondta, a kormány gazdaságfehérítő, illetve az adótudatosság fejlesztését elősegítő intézkedéseinek, az adóelkerülés súlyosságához igazított szankcióknak, valamint az adómorál jelentős javulásának is, köszönhetők az eddigi eredmények. Ma, a világjárvány utáni és a háborús válság idején, különösen fontos, hogy – védve a tisztességes vállalkozásokat – senki se bújhasson ki az adók megfizetésének kötelezettsége alól, ezért a feketegazdaság elleni küzdelem folytatódik – szögezte le Izer Norbert.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a gazdaságfehérítés területén végbemenő pozitív folyamatokat az Európai Bizottság legújabb áfarés-becslésére vonatkozó tanulmánya is megerősítette. Az áfarés a makrogazdasági mutatók alapján számolt elméleti, illetve a tényleges áfa bevétel különbsége.

A becslés szerint a hazai áfarés szintje 2010-ben 22,3 százalékot ért el, azóta folyamatos csökkenést mutat, mértéke 2021-ben elérte az eddigi legalacsonyabb, 4,4 százalékos mértéket. Bár a mutató az EU tagállamok körében is érdemben csökkent, a magyar áfarés javulása jelentős mértékben meghaladja mind az uniós tagállamok, mind a régió átlagát.

Izer Norbert végezetül hangsúlyozta, az összes gazdaságfehérítési intézkedésnek köszönhetően – online pénztárgép, ekáer (elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer), online számlarendszer – 2010 óta 2021-ig mintegy négyezer milliárd forint többletbevétele keletkezhetett a költségvetésnek, ami fedezetet biztosított az ebben az időszakban megvalósított adócsökkentések jelentős részének.