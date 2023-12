Nyolcezer magyar szívódott fel Ausztriában

Kérdés, hogy ez az osztrák munkaerőpiac szezonalitásának köszönhető vagy végleg megváltozott valami – írja az Economx.

Novemberben is érzékelhetően csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma – írta meg az osztrák társadalombiztosító friss adatai alapján a Világgazdaság. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy az Österreichische Sozialversicherung csak a bejelentett, teljes állásban foglalkoztatottakat veszi számba.

A csökkenő trend még augusztusban vette kezdetét, azóta mintegy 8000 magyar állampolgár ment el az országból.

Arról nem szól a statisztika, hogy a távozó magyarok hová teszik át a székhelyüket.

A nyár utolsó hónapján még 126 656 főből állt a magyar kolónia, november végére 118 930-ra csökkent. A legnagyobb esés októberben következett be, akkor egyetlen hónap leforgása alatt 4494 magyar lépett ki Ausztriából. Novemberben már csak 994-en döntöttek úgy, hogy nem dolgoznak tovább az osztrákoknak.

Az ausztriai magyar munkavállalók fogyatkozása leginkább az osztrák munkaerőpiac ciklikuságára vezethető vissza.

Egy évvel ezelőtt, 2022 novemberében még csak 111 410 magyart tartottak nyilván az osztrák munkaerőpiacon. Ehhez képest a mostani 118 930 szűk 7 százalékos növekedés, de miközben 2023 októbere és novembere között mintegy 1000 fős csökkenés ment végbe, 2022 októbere és novembere között mindössze 385-en döntöttek a távozás mellett.

A leginkább emberigényes szektor a mezőgazdaság, amely most nem látja el munkával a dolgozókat, a másik a turizmus, amely most éledezik, jön a téli szezon. Így az is elképzelhető, hogy az ezekben az ágazatokban foglalkoztatott magyarok egy részét átmenetileg kijelentették.

Decemberben kitör a síszezon, így a vendéglátásnak szüksége lehet az extra munkaerőre. Tavaly novemberről decemberre több mint ezer új magyar dolgozót szívtak fel az osztrák munkaadók. Vannak ügynökségek, amelyek kifejezetten magyar munkaerőt toboroznak.

Novemberben Ausztriában összesen 983 699 külföldi munkavállalót regisztráltak, a 118 930 fős hazai populáció tehát azt jelenti, hogy minden nyolcadik nemzetközi dolgozó magyar volt.