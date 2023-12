Elképesztő ok miatt távozik Győr fideszes alpolgármestere

Radnóti Ákos alpolgármester december 15-én benyújtott nyilatkozatában 2024. január 1-jével lemondott, tekintettel arra, hogy új megbízatása összeférhetetlen jelenlegi tisztségével – közölte a győri városháza.

Egy fideszes nem mond le csak úgy "magától". Forrás: Youtube

„Győrben a gönyűi műtárgy megépítésével beindult a vízi élet, éppen ezért szükségessé vált a város vízi, turisztikai fejlesztése is. Radnóti Ákos a továbbiakban turisztikai és marketingmenedzserként folytatja tevékenységét, operatív feladatokat lát el” – idézi a 24.hu.

„a sajtó részéről számos megkeresés érkezett a napokban Radnóti Ákossal kapcsolatban, ezeket alpolgármester úr kategorikusan cáfolja” – szól talányosan a fideszes vezetésű város közleménye.

Arról, hogy Radnóti le fog mondani az alpolgármesteri megbízatásáról, október óta érkeztek hírek, ezért a 24.hu többször is kereste a fideszes politikust, de nem nyilatkozott. Keresték a nyomozó hatóságokat is, mivel egy Radnótival szembeni feljelentésről is pletykáltak a városban, ám érdeklődésük máig nem vezetett eredményre.