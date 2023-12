Karácsony Gergely a csőtörésről: Hónapok óta erről beszélek

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy Budapest részt vesz az érdi csőtörés elhárítási munkálataiban.

Karácsony segít a csőtörés okozta probléma elhárításában. Forrás: Facebook

Karácsony szerint hónapokkal ezelőtt felhívták a figyelmet a tennivalóra, a fideszes kormány viszont „csak ő szapulásával volt elfoglalva”.

Budapest főpolgármestere hónapok óta arról beszélnek, hogy a budapesti adófizetőknek milliárdokat kell kifizetniük, mert a fideszes kormány nem téríti meg a helyette szolgáltatott víz előállításának költségeit – ragaszkodva a rezsicsökkentés nevű agyrémhez, ami mára a teljes magyar vízközmű hálózat lerohadását hozta.

„És ehhez jön még hozzá a perverz közműadó, tudniillik az állam megadóztatja a vízcsöveket is” – írta a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a fideszes kormány ezt a helyzetet is ostoba lejáratásra, Budapest és az ő szapulására használta. Emiatt következtek be a vízellátási problémák, amelyek több agglomerációs települést is érintenek az ünnepek előtt.