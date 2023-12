Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak adott interjúban arról is beszélt, hogy szerinte mikor lesz Budapesten olimpia.

A miniszterelnök a kedvenc sportújságírójának, Szöllősi Györgynek adott interjút, ami a Nemzeti Sportban jelent meg. Az anyagban számtalan témát érintettek, természetesen a magyar fociválogatott haladása volt a legelső. Az első kérdés így hangzott:

Ön is úgy véli, mint az MLSZ elnöke, Csányi Sándor, hogy tovább kell jutni az Eb-csoportunkból?

A hvg.hu szemléje szerint Orbán erről úgy vélekedett, hogy ebben a csoportban bármi megtörténhet, szerinte itt „istenítélet lesz”, éppen ezért „nem várja el” a csapattól a továbbjutást. Azt azért hozzátette, hogy „három emlékezetes meccset szeretnék látni.”

A futballról beszélgetve Orbán ezt is elismerte:

a futballban követtem el a legnagyobb hibát az elmúlt tíz évben: hatvannégyezres stadiont építettünk kilencvenezres helyett, kishitűek voltunk, és ez hiba.

Arra a felvetésre, hogy a magyar válogatott nem az elmúlt évek hazai futballfejlesztései miatt jó, sőt azok ellenére, Orbán úgy reagált: „ezek kínban fogant komcsi magyarázkodások.” A kommunistázás különösen érdekes annak fényében, hogy Lázár János is épp hasonló helyzetbe került.

A közelgő párizsi olimpiát illetően bevallotta, hogy aggódik, mert „nem látom, mit tud a kajak-kenu, és az úszás, pedig ezek teljesítménye döntő az érmeink számára.” De bátorított is, hiszen:

A száznyolcvannégy olimpiai aranyunk nem a véletlen műve: a sport és a magyarok karakterükben jól passzolnak egymáshoz.

Arra, hogy olimpiát kellene rendezni, nem először utalt Orbán. Most azt mondta, a városnak is meg kell érnie erre a gondolatra. „Szerintem a sors egy budapesti olimpiával tartozik a magyaroknak. A kérdés az, hogy a budapestiek ezt a tartozást be akarják-e hajtani”.

A korábbi rendezés lehetőségéről keserűen nyilatkozott a kormányfő, de nem említette a NOlimpia mozgalmat vagy a Momentumot.