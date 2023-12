A rakpartot is ellepheti a Duna, mire tetőzik Budapesten az ár

Nem csak a Duna árad.

A Megyeri híd karácsonyi díszkivilágítása. Kép: MTI/Máthé Zoltán

Budapesten hosszan elnyúló árhullámra számítunk, a tetőzés a legfrissebb adatok szerint a jövő hét első napjaiban lesz

– közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A frissen lehulló csapadékhoz most az olvadó hó is hozzáadódik majd, amitől az előrejelzés is bizonytalanabb. Annyit minden esetre sejtenek:

Előreláthatólag a másodfok szintjétől elmaradóan, nem sokkal az alsó rakpart szintje felett tetőzhet a Duna.

A budapesti Duna áradása miatt vasárnap 0:00 órától lépett életbe az elsőfokú árvízvédelmi készültség – írtuk meg mi is. De nem csak a fővárosban lesz magas a vízállás: Komárom és Esztergom térségében is az I. fokú árvízvédelmi készültségi szinteket meghaladó tetőzésekre számítanak. Más folyokról ezt írták:

- a Rába vasárnap tetőzik Körmendnél; - jelentősen emelkedhet az Ipoly vízszintje is; - a Sajót karácsony napjaira érheti el az újabb árhullám I. fok fölötti tetőzéssel; - a Zagyván szintén az I. fok fölé emelkedhetnek a vízállások; - a Tarnán a II. fok elrendelése valószínű; - a Bodrogon lassú apadás várható; - a Tisza középső szakaszán ugyancsak I. fok fölötti a vízállás több helyen, de az alsóbb szakaszokon várhatóan a készültségi szintek alatt tetőzik.

Újabb jelentős tiszai árhullám nem valószínű.