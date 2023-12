Úgy tűnik, a nyugdíjasok már most búcsúzhatnak a jövő évi nyugdíjprémiumtól

Rossz híre van Matolcsyéknak, nem nő eleget a gazdaság jövőre. Így nem kötelező kifizetni a prémiumot, ami egyébként nagyjából 12 ezer forint lenne.

Matolcsy György jegybankelnök. Kép: Magyar Nemzeti Bank / Facebook

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése rontotta a jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó prognózist, ami miatt meglehet, búcsúznia kell a nyugdíjasoknak a nyugdíjprémiumtól – írja az mfor.hu. A lap szerint Matolcsy Györgyék előrejelzése alapján a magyar gazdaság 2024-ben 2,5-3,5 százalékkal fog bővülni.

Ám a nyugdíjprémium kifizetését a törvény csak akkor teszi kötelezővé, ha a GDP növekedése az adott év novemberében várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot.

Megjegyzik ugyanakkor, hogy a törvény nem tiltja meg a plusz juttatás kifizetését. A kormány a 2024-es költségvetés tervezésekor még 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, ami novemberben 12 ezer forint körüli nyugdíjprémiumot jelentene. Ennek érdekében a 2024-es költségvetésben 20,5 milliárd forintot el is különítettek erre a célra.

Ahogy az mfor.hu felidézi, a nyugdíjtörvénybe még Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt, 2009 tavaszán került be az a módosítás, mely szerint ha a tárgyévi GDP-növekedés várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, és a költségvetési hiánycél teljesülése is várható, akkor novemberben a kormányzat köteles nyugdíjprémiumot fizetni. E juttatásra azok jogosultak, akik már az előző évben is (legalább egy napig) és a tárgyév novemberében is nyugdíjasok voltak.