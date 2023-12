Elkezdtek bedőlni a babaváró hitelek

2024-ben várhatóan még tovább romlik majd a helyzet, mivel letelik az ötéves türelmi idő a babavárót első körben felvett házaspárok számára.

Rekord nagyságú, 10 ezer milliárd fölötti bruttó hitelállományt halmozott fel szeptember végére a magyar lakosság a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint – írja az Bank360. 2023-ban a magas kamatok dacára a fogyasztási hitelek kelendőek maradtak, a személyi kölcsönök állománya történelmi csúcsra került, a hitelkártya-tartozásoké is rekordot döntött, a folyószámlahiteleké pedig meredek ütemben emelkedni kezdett.

A legnagyobb mértékben az úgynevezett áruvásárlási és egyéb hiteleknél ugrott meg az utóbbi időszakban a 90 napon túl késedelmes kölcsönök összege – ide tartoznak például a babaváró támogatások, amelyet a jelek szerint egyre többen nem tudnak törleszteni.

A nagyobb arányú nem fizetés 2021 végén kezdődött, amikor megszűnt a törlesztési moratórium azok számára, akiknek nem született még meg a gyermekük, és a várandósságot sem tudták igazolni:

A 30 napon túl késedelmes hitelek mennyisége azonnal a négyszeresére ugrott, azóta pedig már a 90 napon túl, sőt az egy éven túl késedelmes kölcsönöké is egyre magasabb.

A legrosszabbul azok járhattak, akik felvették a támogatott hitelt, de elváltak. Tőlük még akkor is büntetőkamattal várják el a kölcsön visszafizetését, ha megszületett gyerekük. 2024-ben várhatóan még tovább romlik majd a helyzet, hiszen letelik az ötéves türelmi idő a babavárót első körben felvett házaspárok számára. A kölcsönt 2019 közepétől lehetett igényelni, és 235 ezernél is több házaspár vette eddig igénybe. A lap idézi a Bank360.hu számítását is, e szerint:

Már legalább ezer olyan hitel lehet, amit már nem fizetnek rendesen az adósok.

Összességében egyébként azt írják, a jegybank adatai alapján a háztartások hitelállományának mindössze 1,5 százaléka volt 90 napon túl késedelmes.