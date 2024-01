A MÁV ledózerolta a megállót, új épület helyett sártenger van az állomáson

Hat településen nincs utasváró, mert a MÁV vasútállomás-felújítási projektjében ledózerolták a régieket, az újakról pedig mélyen hallgatnak.

Illusztráció: MTVA/Bizományosi: Balaton József

Az önkormányzat tudott a MÁV építési terveiről, de át akarták venni a régi épületet is, mert abban akár két garzonlakást is ki tudtak volna alakítani.

Ha mégsem épül meg az új épület, meghagyhatták volna régit. A szerkezet jó állapotban volt, csak a tetőt kellett volna kijavítani, és két családot el tudtunk volna helyezni. Mégis kiadták a parancsot, hogy el kell tüntetni. A nagy lendületben mindent eltakarítottak, még a vécét is, ezért több mint egy éve csak a bokorba mehetnek az várakozó utasok, ha úgy hozza a szükség

– mondta a 24.hu-nak Vancsura István, Tiszaalpár polgármestere.

Hasonlóan járt további öt település is.

A MÁV kétmilliárd forintos vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott arra, hogy javítsák a hálózat színvonalát. Az ígéret az volt, hogy a települések 20 négyzetméteres épületet kapnak, klimatizált a váróhelyiséggel, wifivel, kerékpártárolóval. Tiszaalpáron, Szerepen, Nyírbogáton, Sárrétudvariban, Basahalmon és Püspökhatvanban a régi állomás bontása megtörtént, de az új építése elmaradt.

A 24.hu forrásai szerint 2022 nyarán már a kiírás előtt állt a várókra vonatkozó közbeszerzés, de közbejött, hogy kormányzati szinten beruházási stopot rendeltek el, így ezt a hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektet is leállították. Azóta elkészültek az épületek beltéri bútorai és raktárban állnak a biciklitárolók is, sőt az ügy a MÁV új igazgatóságtanácsát is megjárta, de a dolgok nem haladtak előrébb.

