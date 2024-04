Gyurcsánynak szegezték a kérdést, hogy hátralép-e – Itt a megdöbbentő válasz!

Gyurcsány szerint Magyar Péter többet árt az ellenzéknek, mint a kormánynak

Gyurcsány Ferenc szerint most nagyjából minden második ellenzéki szavazó a DK környékén van. A politikus ezt a Politikai Ifjúsági Party (Polip) Egyesület közéleti táborában tartott fórumán mondta el szombat délután.

Gyurcsány a Facebookon is közvetített és a Telex által szemlézett beszélgetés során kijelentette, hogy a kegyelmi ügy és Magyar Péter megjelenése egy „instabilitásra” és „mozdulatlanságra” való válasz volt, úgyhogy nem csodálkozik azon, hogy előállt ez a helyzet. Szerinte Magyar már az első interjúban úgy pozícionálta magát, hogy a Fideszből jön, de velük elégedetlen, és nem is akart kapásból politikus lenni, csak lerántani róluk a leplet – ez pedig elsősorban ellenzéki szavazókat szólította meg. A következő fázis az volt, hogy politikusként definiálta magát, akinek vannak konkrét céljai, de nemcsak a NER-t akarja leváltani, hanem a NER ellenzékét is. Gyurcsány szerint ez a jelenség többet árt ellenzéki oldalon, mint kormányoldalon, de a legkevesebb fejfájást a DK-nak fogja okozni, más ellenzéki pártok számára ez nagyobb kihívás.

Gyurcsány szerint Magyar Péter többet árt az ellenzéknek, mint a kormánynak – Fotó: Facebook

Az ellenzéki politikus ezután kapott egy kérdést, hogy nem kellett volna-e 2006-ban az őszödi beszéd eseményei után lemondania, mivel látható, hogy az ő nevével operál a Fidesz, hogyha „goebbelsi módon politikai ellenfeleiket le akarják mészárolni.” Nem gondolkozik azon, hogy most hátralép, ha már elmulasztotta ezt a gesztust 2006-ban?

Gyurcsány erre azt felelte: szerinte téves állítás, hogy a lemondás az államférfiúi gesztus. Egy kormányfő feladata nem a lemondás, hanem a bizalmatlansági indítványra való reagálás, azaz szerinte az volt a helyes lépés, hogy a parlamenttel megerősíttette az iránta való bizalmat. A jelenlegi hátralépéséről pedig azt válaszolta a kérdező fiatalnak, hogy „a Fidesznek az az érdeke, hogy engem leszedjen”, és ő addig van, amíg mögötte elegendő választási támogatás van. Mindezt végül úgy foglalta össze: „Nem Gyurcsány a kétharmad oka, hanem a gyurcsányozás.”

Gyurcsány a beszélgetés végén leszögezte: ő nem akar megfelelni „egyetlen kedvencnek sem”, ő a választóinak szeretne megfelelni. „Jópofa dolog lájkbajnokságon indulni”, de van ennél fontosabb: „visszavezetni az országot oda, ahova való (…), ahhoz pedig másfajta hozzáállás kell, mint ahogy egyik-másik kolléga gondolja”.