Már millió felett keresnek a mesterek a legtöbb szakmában, de a szakmunkásoknak még csökkent is a bére 2020 óta

A legtöbbet a klímások, a kőművesek és a szobafestők kérik el.

Pusztán a számokat nézve, nagyot nőtt a mesteremberek keresete 2020 óta, egyes szakmákban duplázódott is, miközben az alkalmazott szakmunkások keresete reálértékben csökkent – idézi a JóSzaki közleményét a Vg.hu. Azt írják:

Az átlagos emelkedés 83 százalék, ami 36 százalékos reálkereset-növekedés.

Többek között a klímások, a kőművesek és a szobafestők fizetése is több mint duplájára nőtt nominálisan, azaz, csak a nyers számokat nézve. Ez még az inflációt figyelembe véve is másfélszeres növekedést jelent az eltelt négy évben: a mesterek keresete mára a legtöbb szakmában elérte vagy megközelítette a havi egymillió forintot.

A változások hatására tovább nyílt az olló a vállalkozó és az alkalmazott szakemberek jövedelme között, míg a különbség 2020-ban mindössze 1,4-szeres volt, ez ma már 2,4-szeres.

A JóSzaki adataiból az is kiderül, hogy a beosztottként dolgozó szakmunkások korántsem jártak jól: jövedelmük nominálisan 9 százalékkal nőtt ugyan, de a növekedés reálértéken, az inflációt is nézve mintegy 45 százalékkal alacsonyabb. Vagyis, a szakmunkások most rosszabbul keresnek, mint 2020-ban.

A lap a bérekről írva nem tér ki arra, hogy a mesterek által használt eszközök és alapanyagok árai hogyan emelkedtek, sem arra, hogy az ilyen költségek egy vállalkozónál mennyit visznek el a bérnövekedésből.