Fekete bőrruhás szettjében Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tarolt egy felmérésen – fotó

A Telex online lap a múlt év végén megszavaztatta olvasóival, hogy szerintük ki volt 2023 legjobban öltözött hazai politikusa. Több kategóriában is hirdettek győzteseket, a "legbátrabb" öltözék kategóriában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő vitte el a prímet merész, nem a tipikus kiskosztüm darabjával.

A Telex a "bátrak" kategóriába olyan politikusokat válogatott be, akik nem félnek megmutatni, hogy politikusként is lehet izgalmasan öltözködni és a sokszor unalmas szürke öltöny-zakó-kosztüm szentháromságba is be lehet csempészni az egyéniséget. Az összesített eredmény alapján egy szokatlannak mondható, fekete bőrruhás szettel Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő nyerte a kategóriát 6 ponttal.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Végeredmény:

Szentkirályi Alexandra 6.0 Dúró Dóra 4.2 Tóth Edina 3,6 Jeneiné Rubovszky Csilla 3.0

A magyaros kategóriában Koncz Zsófia, a sportosban Ungár Péter, a csendes luxus hívei kategóriában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a vidék uraiban pedig Lázár János végzett az első helyen.