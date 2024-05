A kormány nagyon készül valamire: új állást létesített Brüsszelben 72 millióért – Olyasvalakinek, aki "politikai vonalon megbukott, de most diplomáciai karrierrel vigasztalódhat"

Már most tudhat valami biztosat a kormány egyes személyi kérdésekről az EP választások utáni időszakot illetően. A jelek legalábbis erre utalnak.

- hívja fel a figyelmet posztjában Hadházy Ákos.

Nem is az az érdekes, hogy ez a bullshit mit takar, hanem hogy ez évente 72 millió forintjába kerül a magyar adófizetőknek. Ez havi 6 millió forint, ami a magasabb belga árszínvonallal számolva is sok. Tippem szerint valaki fontos ember érkezik hamarosan Brüsszelbe, talán olyan, aki politikai vonalon megbukott, de most diplomáciai karrierrel vigasztalódhat