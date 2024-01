Orbán uniós kereskedelmi alkut ígért a vietnami kormányfőnek

Pham Minh Chinh pedig meghívta a magyar miniszterelnököt Vietnamba.

Kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

– hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Pham Minh Chinh vietnami kormányfővel találkozott. Több megállapodást is aláírtak csütörtökön a Karmelita kolostorban a közlemény szerint. A magyar miniszterelnök ezek tartalmáról keveset árult el, inkább nagyívű gondolatokat fogalmazott meg a két ország kapcsolatáról, így például kijelentette, Ázsia megerősödésében azért lát nagy lehetőséget, mert „származását tekintve a magyar egy keleti nép”. Szerinte hasonlóan bonyolult helyzetben van Magyarország és Vietnam:

A helyzetünk hasonlóságából fakad, hogy a békéről is hasonló módon gondolkodunk, és a háborúról is. Vietnam abból él, hogy a háborúit megnyerte, ami tiszteletet ébreszt bennünk, a magyarok meg abból élnek, hogy túlélték a vereségeiket, és ez is egy erény.