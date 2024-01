Hadházy: szánalmas, sírkőből faragott giccs – Itt az újabb EU-s pénzeket leszívó bűncselekmény

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő Kisberényben talált zűrös esetre utaló nyomokat.

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A szervezett bűnözés már az 56-os emlékművekre is rátette a mocskos kezét. Ez a szánalmas, sírkőből faragott giccs, négymillió forintért támogatásból egy kisberényi mellékutcában lehetne csak egy pitiáner csalás is. DE! Korábban bemutattam egy Kisberénytől 140 km-re, Vértesbogláron, ugyanígy egy mellékutcába ledobott , lyukas , lapos péniszre hasonlító kamu emlékművet, szintén 5 milliós támogatásból. Ezt is, azt is egy kamu "egyesület" állította, emezt a "Zöld Kultúra", amazt a "Kun Pista" egyesület.

Nos, a két egyesület és a két emlékmű között hiába van 140 kilométer, van közöttük egy szoros kapocs: ez pedig eg Kollmann Gergely nevű középpályás csirkefogó, aki furcsamód mindkét egyesületet jegyzi. Kollmann egyébként nagy ember, ő intézi a somogyi EU-s pénzek elosztását a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. (ún. "helyi akciócsoport" elnökeként. Korábban réges-régen fonyódon szocialista képviselő volt, de a jelek szerint alkalmazkodott az új időkhöz, hiszen az EU-s pénzek közelében csak úgy maradhat földi halandó, ha a fideszes országgyűlési képviselővel szoros kapcsolatokat ápol-információim szerint ez így is van