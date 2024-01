Intő jel Orbánéknak: A pedagógusok háromnegyede nemet mondott a minősítésre

Bár eredetileg 22 ezer tanár került be az idei minősítési eljárásba, abban végül csak 5451 vesz részt – tudta meg a Népszava az Oktatási Hivataltól (OH).

A résztvevők számának csökkenését az tette lehetővé, hogy tavaly még kötelező volt a Pedagógus II.fokozat elérése, de az idei évtől már nem. Az 5451 emberből csak 1671 vállalta mégis ezt az eljárást, a többség gyakornok lehet, mert nekik még mindig kötelezően minősülniük kell.

Az eljárás rengeteg plusz terhet jelent a nevelés-oktatással összefüggő munkák mellett. El kell készíteni egy részletes portfóliót, amit egy szóbeli „vizsgán” kell megvédeni. A magasabb fokozatba lépés magasabb fizetési kategóriát is jelent, ám a Pedagógus I. és a Pedagógus II. kategória alsó fizetési határai között csak bruttó 17 ezer forint a különbség.

A lap szerint a Pedagógus II. minősítési eljárásban résztvevők számának csökkenésében szerepet játszhat az is, hogy a kormány visszamenőleg módosított a portfóliók elbírálásán, azt kibővítette a pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére vonatkozó olyan tartalmakkal, amelyek még nem voltak pontosan ismertek, amikor a portfóliókat tavaly el kellett készíteni.

Ez visszamenőleges szabályozás, ami az érintetteknek hátrányos, a portfóliók elkészítői ezzel pontokat veszíthetnek – mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás szerint nem túl sportszerű meccs közben módosítani a szabályokon, de a módszer törvényességi aggályokat is felvet.

A Belügyminisztérium szerint ugyanakkor az idei eljárásban is gond nélkül alkalmazható az új szempontrendszer, mert a változásokról az érintetteket többször tájékoztatták. A köznevelésért is felelős tárca úgy látja, a portfóliók szóbeli védéséig még van idejük a pedagógusoknak arra, hogy felkészüljenek, vagyis a védésen és az azt követő szakmai beszélgetésen szóban is „tanúbizonyságát tudják adni digitális kompetenciáik meglétének.”