Látványos akciót szerveztek Orbán Viktor főhadiszállása elé

Február elsején, a rendkívüli csúcstalálkozó idején sajtótájékoztatót tartott az aHang Brüsszelben, ahová 100.000 üres konzultációs ívet vittek magukkal.



Fotó: aHang

A szervezet közleménye szerint az eseményt Orbán Viktor brüsszeli „főhadiszállása” előtt tartották, a Rue de la Loi-n, ahol nemrég a magyar kormány 10 millió euróért vásárolt meg egy épületet. Az eseményt megelőzően az aHang egy közleményt is eljuttatott az uniós állam- és kormányfőknek.

A sajtótájékoztatón Szalóki Viktor, az aHang szóvivője kiemelte, az Orbán-kormány szisztematikusan próbálja aláásni az Európai Unióba vetett bizalmat, példaként hozta a nemzeti konzultációt, amely az aHang szerint semmi más, mint egy demagóg kampányeszköze a hatalomnak.

„Azért jöttünk ma ide, hogy az európai döntéshozók figyelmét is felhívjuk arra, hogy az Orbán-kormány narratívájával ellentétben a nemzeti konzultáció nem képviseli a magyar emberek többségének az álláspontját. A magyar választók mindössze 18%-a töltötte ki a konzultációt, amelyet a magyar miniszterelnök a teljes társadalom 98%-nak próbál meg beállítani A kormány propaganda kérdésekben folytat látszat párbeszédet, miközben olyan, társadalmilag fontos kérdésekben, mint az oktatás, a lakhatás vagy az egészségügy, még csak meg sem kérdezi az emberek véleményét”

– fogalmazott a szóvivő.

A szervezet képviselői rávilágítottak arra is, hogy miközben a kormány a szuverenitásvédelemről kéri ki az emberek véleményét, decemberben már elfogadták az erre irányuló törvénycsomagot. Az aHang szóvivője pedig elmondta, hogy Orbán Viktor maga ismerte el a nemzeti konzultáció hiteltelenségét, amikor ő maga is megszavazta a mai napon az Ukrajnának járó 50 milliárd eurós segélycsomagot. Mint az aHang szóvivője fogalmazott, több milliárd forint közpénz folyik el egy kormányzati propaganda kampányra, miközben a miniszterelnök a saját szavazóit is semmibe veszi.

Az aHang és az Egységes Diákfront a 7IGEN-es alternatív népszavazást követően döntött úgy, hogy elindítja az ellenkonzultációs kampányát, amelyben arra kérték az embereket, hogy ha szerintük is van fontosabb ügy Ukrajna, Soros György és a migránsgettók helyett, akkor adják nekik üresen az íveieket. A kampány a tegnapi napon véget ért, jelenleg az ország több mint 800 leadópontjáról megkezdték az ívek összegyűjtését. Pontos számot várhatóan a jövő hét folyamán tudnak mondani a szervezetek.