A hazai "patyomkin demokráciában szabadon szétlopható milliárdok" miatt a strassbourgi bíróságig megy Hadházy

Minden eszközt megragad Hadházy Ákos és Heindl Péter azért, hogy hivatalosan bebizonyosodjon: a magyar választások nem tiszták és demokratikusak.

Fotó: Kormány.hu

Európának tudni kell, hogy ha a magyar választások nem tiszták és demokratikusak, akkor bizony az EGÉSZ EU-s választás sem lesz tiszta és demokratikus. Erről hajlamosak az EU-ban is megfelejtkezni, ezért a Kétfarkú Kutyapárttal és Heindl Péter jogásszal, aktivistával együtt megpróbáljuk egy beadvánnyal emlékeztetni őket erre.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy most zajló, adófizetői milliárdokból fizetett "fütyülős" kampány (is) súlyosan veszélyezteti a választók kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz való jogát, ezzel az elkövetkező EU-s választás demokratikus voltát is. Az erről szóló beadványt először a "Nemzeti Választási Bizottsághoz" adjuk be, mert a patyomkin demokráciánk szabályai szerint így kell tennünk. Persze el fogják utasítani arra a cinikus törvényre hivatkozva, hogy a "kampányidőszak" csak a választások előtti 50 napban van és ők csak azzal az időszakkal tudnak foglalkozni (miközben a propaganda lényege éppen az, hogy adófizetői pénzből FOLYAMATOSAN kampányolnak – nincs olyan, hogy 51 nappal a választás előtt nem lehet befolyásolni bűnös módon a választások tisztaságát, 49 nappal előte pedig már lehet)