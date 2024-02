Hazaküldték az orvosok a 13 éves nagyecsedi kislányt, pár nap múlva meghalt

A háziorvos és az ügyeletes is hazaküldte a 13 éves nagyecsedi Nikolettát, a szülők szerint az orvosok későn vették észre, hogy nagy a baj.

Az RTL úgy tudja, Niki múlt hétvégén lett beteg. Hétfőn háziorvoshoz vitték, ott azt mondták nekik, egy influenzaszerű vírust kaphatott el, otthon kúrálják.

Aznap éjszaka 39 fokos láza lett, ezért a szülők kedd reggel hívták a rendelőt.

Azt mondta, ha csak lázasodik, még másnap reggel vigyem fel a háziorvoshoz, de már másnap reggelt nem érte meg

– mondta sírva az édesanya.

A gyerek kedd estére már a hátát és a mellkasát is fájlalta, ezért a szülők a mátészalkai orvosi ügyeletre vitték, de onnan is hazaküldték őket. Két óra múlva a kislány vért hányt és fájt a szíve, ezért a szülei bevitték a mátészalkai gyermeksürgősségire. A szülők szerint a kórházban nem akarták elhinni, hogy két órával előtte is látta orvos a gyereket.

Nikit mentő vitte a nyíregyházi kórházba, de ott hajnali háromkor az intenzív osztályra került, majd altatásba, de összeomlott a keringése és szerda reggelre meghalt.

A szülők azt mondják, feljelentést tesznek, hogy kiderüljön, mulasztott-e valaki.