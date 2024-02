Orbánék a nyugdíjpénztárak után a nyugdíjpénzünkre is rátennék a kezüket

2024. február 6. Díjmentes nyugdíj-előtakarékossági számla indítását jelentette be a múlt héten a Magyar Államkincstár – írja Az én pénzem.

Az éves befizetések utáni adójóváírás ugyanúgy jár rá, mint a pénzügyi intézményeknél nyitható NYESZ számlákra, azonban csak állampapírban lehet előtakarékoskodni. Ráadásul most éppen egyre kevesebbet fizet az állam, és egyelőre szó sincs az évekkel ezelőtt beharangozott nyugdíjkötvény elindításáról.

A Magyar Államkincstár a múlt héten jelentette be, hogy elindult a Kincstári nyugdíj-előtakarékossági számla szolgáltatása. A számlavezetés díjmentes, és a tranzakciók is, ami vonzó lehet, azonban a megtakarítók csak forint alapú állampapírokat (deviza alapú kilőve) vásárolhatnak.

A számlanyitás feltétele, hogy az ügyfél már rendelkezzen értékpapírszámlával a Kincstárban. A NYESZ online azonnal megnyitható lesz ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen a Kincstár állampapír értékesítési ügyfélszolgálatain.

Az előtakarékoskodónak a számlanyitást megelőzően 5 ezer forint befizetést kell teljesítenie a fő értékpapírszámlájára.

A befizetés után a nyugdíj-előtakarékossági számla Ügyfélkapun keresztül nyitható meg, ezt követően a Webkincstáron és Mobilkincstáron keresztül is intézheti megtakarításait az ügyfél.

Az állam célja az, hogy minél többen vegyenek állampapírt, és minél hosszabb lejáratúakat tartsanak az emberek. Erre a NYESZ alkalmas, hiszen ha arra fizetek be, minimum 10 évig ott is tartom a pénzem, tehát akár 10 éves állampapírt is vásárolhatok, és feltehetően nem is váltom vissza.

Ezt eddig is megtehette volna minden NYESZ-szel rendelkező ügyfél. És nyilván vettek is állampapírokat, de persze mást is. Ugyanakkor nincsenek sokan. Ez a 89 ezres szám nagyon alacsony, bár volt jóval magasabb is, 2013 év végén például 159 ezer volt.