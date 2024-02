„Nincs szükség pedofilsimogatókra sem Budapesten, sem Brüsszelben, sem máshol” – Varga Juditnak Brüsszelben talált helyet a Fidesz, miután kivette a részét a pedofil-ügyből

A Fidesz váratlan búvóhelyet nézett ki az igazságügy miniszternek, miután kiderült, hogy Novák Katalin kegyelmet adott egy pedofil bűncselekményekben érintett személynek, ehhez pedig Varga asszisztált – hozta le az Ellenszél.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Varga Judit igazságügyi miniszter (j) Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor kormányfő társaságában, miután átvette kinevezési okmányát a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az ügy nemrég robbant ki, amikor a köztársasági elnök, Novák Katalin, kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak.

Varga Judit igazságügyi miniszter is részt vett a kegyelem előkészítésében és ellen is jegyezte azt, ezért most a Fidesz arra készül, hogy Brüsszelbe menekítse a politikust.