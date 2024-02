Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemre méltónak találta a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettest, akinek tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált az intézményben – írja a 444. A bicskei pedofil igazgató bűntársa a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből. V. János, az intézmény korábbi igazgatója legalább tíz kiskorú fiút zaklatott.

Időközben, 2023. április 27. napján a Köztársasági Elnök a kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló KEH/2787-6/2023. számú határozatával a II. rendű terhelttel szemben a jelen ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből 5 évi próbaidőre felfüggesztette, a foglalkozástól eltiltás büntetés és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből elengedte, valamint az ítélet vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól kegyelemből mentesítette

Ez szerepel abban a végzésben, amit a Kúria hozott tavaly szeptemberben a bicskei gyermekotthon igazgatójának és helyettesének kényszerítéssel kapcsolatos ügyében. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében Bfv.1191/2022/13 sorszám alatt elérhető dokumentum szerint Novák Katalin kegyelemre méltónak találta az egykori igazgatóhelyettest.

A 444.hu cikke emlékezetet, a volt igazgatóhelyettes megírt egy hamis vallomást is az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel:

én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki

Ezt a hamis vallomást a korábbi helyettes a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel. A korábbi igazgatóhelyettest végül első és másodfokon 3 év 4 hónap börtönre ítélték.

A portál szerint mindez csak azért derült ki, mert az igazgatóhelyettes a kegyelmi kérvénnyel párhuzamosan harmadfokon is megtámadta a börtönbüntetését. A Kúria eljárása ugyanis még zajlott, amikor meghozták a kegyelmi ítéletet, így ez az áprilisi döntés bekerült a harmadfokú határozat szeptemberi szövegébe. A Kúria egyébként helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, tehát a pedofil igazgató helyettese jogerősen is kényszerítést követett el még úgy is, hogy a kiszabott büntetését nem kell letöltenie és a kegyelem értelmében büntetett előélete sem lesz – derül ki a 444 cikkéből.

V. János, az intézmény korábbi igazgatója 2021-ben jogerősen 2 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélte a Székesfehérvári Törvényszék. A volt igazgató korábban már nyolc év fegyházat kapott jogerősen szexuális bűncselekmények miatt. Emellett örökre eltiltották a foglalkozásától is. A férfi legalább tíz kiskorú fiút zaklatott.

A vádirat szerint az otthont 26 éven át igazgató V. különböző kedvezmények fejében kényszerítette a gondozására bízott fiúkat orális szexre.

A fiúk közül többen 2016 októberében az RTL Házon kívül című műsorában beszámoltak minderről. Két áldozat, Illés Levente és Pop Mert Julián arcukat és nevüket vállalva mesélték el történetüket.