Alkotmányjogász: a jogbiztonságba vetett hit is sérült az elnöki kegyelemmel

Az elnöki kegyelem nem visszavonható, szuverén döntés, aminek elvi – politikai – felelősségét a kormány viseli – mondta Hack Péter alkotmányjogász a köztársasági elnök kegyelmi döntésének kapcsán.

Novák Katalin aláírta. Forrás: Facebook

Hack szerint jogilag egyértelmű helyzetet eredményezett Novák Katalin köztársasági elnök döntése, amivel K. Endre gyermekpszichológust, a bicskei gyermekotthon bűnpártolás miatt másodfokon elítélt igazgató helyettesét eljárási kegyelemben részesítette és mentesítette az ítélet jogkövetkezményei alól. A kegyelem nem visszavonható, végleges döntés, sem Novák Katalin, sem a későbbi elnökök, sem az országgyűlés nem írhatja felül, merthogy ezzel megsértené a jogbiztonságot – idézi Hack Péter alkotmányjogászt a Blikk.

Általában a kegyelmi döntés „nem arról szól”, hogy a köztársasági elnök felülbírálja a bíróság jogerős határozatát, amely egyébként már másodfokon is megszületett, és helybenhagyta az elsőfokú határozatot is – folytatta Hack, ugyanis „egy jogállamban a bíróság dönti el, hogy valaki bűnös, vagy nem”.

Az államfői kegyelem ugyan – a jog nyelvén mondva – „szuverén” döntés, de az elvi politikai felelősséget a kormány viseli, konkrétan az igazságügyi miniszter, aki felterjeszti és második körben ellenjegyzi azt – mondta Hack.

Az elnöki kegyelem inkább egyfajta társadalmi erkölcsi véleményt kellene, hogy tükrözzön, amellyel felülírja a bírósági döntést – tette hozzá. Másrészt az állampolgár jogbiztonságba vetett hite is sérült, aki ugyan bízott az állam szakszerű eljárásában, ám ez jelen esetben mégsem következett be, hiszen egy bíróság által szentesített döntés vált semmissé a kegyelmi határozattal – világított rá az ELTE tanszékvezetője, ám mivel Novák Katalin „szuverén” döntése nem támadható meg, az „erről az oldalról”, ilyen szempontból is védett.