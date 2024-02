A pedofil ügyben felmentett Kónya Endre interjút adott a Blikknek: "Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata"

A bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűntársaként elítélt Kónya Endre nyilatkozott a lapnak.

MTI Fotó: Soós Lajos

Kónya Endre a Blikknek adott interjúban határozottan állítja, ő ártatlan, nem követett el semmilyen jogsértést.

"Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata"

– mondta a kényszerítés és zsarolás miatt elítélt pedagógus.

Magam is mélységesen elítélem a pedofíliát, sajnálom, ami történt, tanárként és tisztességes emberként is együttérzek az áldozatokkal. A tizenkét oldalas, a közösségi oldalra is feltett nyilatkozatomban is megerősítem ezt, valamint azt is, a volt igazgatóm mellett egy másik nevelő is molesztált gyermekeket, őt személyesen én buktattam le, el is ítélték emiatt.

- tette hozzá Kónya Endre.



Azt is cáfolom, a bíróság előtt is végig tagadtam, hogy bármilyen hamis vallomást is én írtam volna a gyerekek helyett, vagy hogy erőszakkal, zsarolással akartam ezek aláírására kényszeríteni egy fiatalkorú neveltet

– folytatta a kegyelmi döntésben felmentett férfi.

"Arra a kérdésre, akkor ki írt, íratott ilyen vallomásokat, most nem szeretnék választ adni. Az ítéleti tényállás sem mondta ki azt, hogy az igazgató jelenlétében bármit is alá akartam volna íratni egyetlen gyerekkel is. Családi ügyvédünk tanácsára semmit nem szeretnék hozzátenni a történtekhez, egyelőre elégedjenek meg ezzel."

- zárta az interjút a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese.