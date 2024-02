Havasi szerint „egyelőre nem tudunk bejelentést tenni, néhány napot még várni kell”.

illusztráció – JAS-39 Gripen/MTI/HM Zrínyi Nonprofit Kft./honvedelem.hu/Snoj Péter

Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében a svéd NATO-csatlakozás ratifikálása kapcsán azt mondta:

Jó hír, hogy a Svédországgal fennálló vitánk lezárás felé közeledik. A svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk, hogy a bizalmat újraépítsük. Afelé haladunk, hogy a parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO-csatlakozását.

Aztán vasárnap az Index azt írta: Ulf Kristersson miniszterelnöki látogatására mindeddig nem került sor, úgy tűnik, az elmúlt hetek tárgyalásainak hatására ezen a téren is sikerült előrelépni. Információik szerint a magyarországi svéd nagykövetség “már nagyon készül a kormányfő érkezésére, így a közeljövőben számítani lehet a látogatásra” – szemléz az atv.hu.

Az Index arról is beszámolt, hogy egy “óriási” katonai, hadiipari-megállapodásra is sor kerülhet, ami a Gripen-programot is érintheti.

A svéd miniszterelnök korábban valóban utalt a Gripenekre, ezen gépek szervizelésének a határideje nemsokára lejár, akár ezek megújításáról is szó lehet. A szerdai kormányülésen ugyanakkor kiemelt napirendi pont lesz ez a kérdés.

Mindennek kapcsán az atv.hu kérdésekkel fordult Orbán Viktor sajtófőnökéhez. Megkérdezték, hogy:

- Budapestre jön-e Ulf Kristersson?

- Orbán Viktor miniszterelnök és a svéd kormányfő megbeszéléseinek részét képezi-e egy hadiipari megállapodás, Gripen-vásárlás?

Erre Havasi Bertalan szűkszavúan csak ennyit válaszolt: