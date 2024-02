Keresztény Zoltán a Kálvin téri református templom előtt lépett akcióba

Keresztény Zoltán, a rendszerkritikus aktivista, aki korábban ismertté vált különféle provokatív akcióival, most a Kálvin téri református templom előtt lépett fel – hozta le a 444.hu.

Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke beszédet mond a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepségén a sárospataki református templomban 2024. február 1-jén. Az intézmény a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem néven az alkalmazott tudományok egyetemeként folytatja munkáját. Fotó: MTI/Vajda János

Az aktivista Balog Zoltán református püspök lemondását követelte, két nappal Novák Katalin köztársasági elnöki lemondása előtt a Sándor-palota előtt hozta szervezett akciót, egy feszületet is vitt a helyszínre. A 444 szerint ezúttal a Kálvin téren szólalt fel Keresztény Zoltán, szerinte Balognak le kell mondania nemcsak a zsinati elnöki posztról, hanem a püspöki címről is, az egyházon belül is többen osztják ezt a nézetet.

„Ezért, ahogy Luther Márton 500 évvel ezelőtt kiszegezte 95 pontját a wittenbergi templomkapura – amivel anno elkezdődött a reformáció –, úgy mi most egy pergament tettünk ki erre a templomkapura, amire 95-ször van felírva, hogy »Aki pedofil elkövető segítőjének kegyelmet kér, az nem méltó a püspöki címre«”

- hangoztatta Keresztény.