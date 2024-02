Orbán Viktor: az ország erős, de baj van, lemondott az elnök asszony, még mindig vérzik az ember szíve

A kormányfő, mint általában, a Kossuth rádió pénteki Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt.

A kormányfőt először Sulyok Tamás megválasztásáról kérdezték. Elmondta, hogy hosszú tárgyalások, sok mérlegelés előzte meg a döntést – már csak az országnak kijáró tisztelet miatt is. Utolsó körben a Fidesz elnöksége is megtárgyalta a kérdést, és így esett Sulyokra a választás. A tapasztalattal, az alkotmány- és a jogi ügyekben való jártassággal, a nemzetközi jog ismeretével, a nemzetközi térben való „forgolódással”, a politikai intézmények természetrajzának ismeretével és egy szakmai tekintélyt is megadó életúttal indokolta a döntést.

Az ország erős, de baj van, lemondott az elnök asszony, még mindig vérzik az ember szíve, ám az elnök asszony döntése és az emberek véleménye szemben állt egymással

– tért át a bicskei botrányra.

Orbán Viktor azt mondta, Novák Katalin egy olyan kegyelmi ügyben mondott igent, amiben csak egyetlen helyes döntés születhetett volna, a nem. Ennek kapcsán az új államfő feladata lesz, hogy helyreállítsa a Novák kegyelmi döntése miatt megbomlott nemzeti egységet. Szerinte világossá kell tenni, hogy pedofil vagy ahhoz kapcsolódó bűncselekményekhez kötődő ügyekben nincs pardon.

Hozzátette:

ezt szinte mindenki így érezte az országban, a jobboldalon meg különösen, hiszen a családi értékek, gyermekek védelme, a gyermek, mint érték, az a "mi politikai krédónk, hitvallásunknak a középpontjában áll".

Hangsúlyozta: egy tisztességes országban, mint Magyarország, nem fordulhat elő olyan, mint ami a bicskei gyermekotthonban történt, és amit a kegyelmi ügy hozott felszínre.

Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, és ha már nem lehet miszlikbe vágni azokat, akik hozzányúlnak a gyerekünkhöz, hát az a minimum, hogyha elítélték őket, akkor utána nincs pardon és nincs kegyelem

– jelentette ki.

Mindeközben már megjelent egy poszt is közösségi oldalán: