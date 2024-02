Orbán a Kristersson-találkozó után: Minden lépését élveztem a bizalomépítésnek

Hétfőn elfogadja a parlament a svéd NATO-csatlakozást. Veszünk négy új Gripent is.

Nem csak elégedett vagyok az eredménnyel, minden lépését élveztem ennek a bizalomépítésnek a két fél között

– mondta Orbán Viktor a svéd miniszterelnökkel, Ulf Kristerssonnal tartott sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten. Mint a Telex idézi, a kormányfő szerint ő sikeresen elmondta a svéd kollégájának, hogy a magyar külpolitika szerint barátokat kell szerezni, ahol pedig különbözőképp gondolkodunk, ott tisztázni kell a különbségeket.

A miniszterelnökök felszólalása előtt a két fél honvédelmi minisztere két megállapodást írt alá a svéd Gripen-gépekről.

Orbán szerint kérdés volt korábban, hogy kell-e Magyarországnak önálló légvédelem, és ha kell, akkor milyen technológiával. Így jöttek képbe annak idején a Gripenek. De akkoriban még „csórók voltunk” – folytatta –, eleinte nem tudtak annyi Gripent venni, amennyit akartak, így most bővítik a flottát, 4 géppel. A gépek beszerzése mellett mesterséges intelligencia fókuszú kutatásokat fognak közösen indítani a svédekkel, jelentette be Orbán, majd végül azt is mondta:

Hétfőn összeül a magyar Országgyűlés, ahol szavaznak a svédek NATO-csatlakozásáról.

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson ezután arról beszélt, a gripenes megállapodás „mindkét ország előnyére válik”. Amikor arról kérdezték, mit gondol most a magyar demokrácia helyzetéről, azt mondta: tény, hogy a svédek több kérdésben más álláspontot képviselnek a magyaroknál, de ezt elfogadják. Mostantól már NATO-tagokként „küzdeni fogunk egymásért”.

A két köztévé mellett más újságíró nem tehetett fel kérdéseket.