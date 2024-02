Kocsis Máté a kegyelmi botrányról: Ekkorát véteni nem lehet

Az „érzékeny és fájdalmas veszteség” után mindent tudni akar a Fidesz az intézményvezetőkről.

Kép: MTI/Máthé Zoltán

Kocsis Máté érzékeny és fájdalmas veszteségnek nevezte Novák Katalin államfő és Varga Judit volt igazságügyi miniszter lemondását a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A Fidesz frakcióvezetője szerint mindketten olyan konzekvens döntést hoztak, amely példaértékű.

Nincs apelláta ilyen esetben, ekkorát véteni nem lehet, teljesen függetlenül attól, hogy mi volt a döntés hátterében

– mondta a kegyelmi ügyről. Állította, a jobboldalon, ha hiba van, akkor annak van következménye, a baloldalon pedig a bűnöknek sincsen.

A köztársaságielnök-jelölt Sulyok Tamást úgy jellemezte: talán a legtekintélyesebb közjogi testület elnöke, kifogástalan múltú, kiváló felkészültségű és nagy tekintélyű alkotmánybíró. Benne látják azt az esélyt, hogy a nemzet egységét jól megtestesítse és a köztársasági elnöki hivatal vitán felül álljon az elkövetkező években.

A gyermekvédelem helyzetéről szólva megerősítette, hogy a kormány vizsgálatokat rendelt el, meg kell nézni egy „pillanatképen” a gyermekvédelem mai állapotát. Hozzátette:

Sokan vagyunk az országban, akik sejtjük, hogy nincs minden rendben.

A frakcióvezető hangsúlyozta, jobban kell látnia az államnak, hogy kik vezetik az intézményeket, ezek az emberek milyen életmódot folytatnak, milyen szabályokat nem tartanak be, milyen pszichológiai állapotban vannak, és életük minden egyes részére kiterjedő vizsgálat alá kell, hogy essenek.

A bicskei igazgató ügye felkavaró, vérlázító, és rettenetesen szomorú, hogy 1990 óta a helyén lehetett egy ilyen ember.

Kocsis Máté arról is szólt: körülbelül húsz törvény módosítására tesznek javaslatot a gyermekvédelmi törvénycsomagban. Ezek közül kiemelte, hogy tovább szigorodnak a pedofil bűncselekményekre vonatkozó büntetési tételek és áttekintik az eltussolásban segédkezők büntetésének súlyosbítási lehetőségeit. Emellett kezdeményezik, hogy a tizennyolc év alattiak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények soha ne évüljenek el – mert maguk a pedofil bűnelkövetők is életre szóló sebet okoztak a tettükkel –, illetve azt is, hogy a pedofil bűnelkövetők soha ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.