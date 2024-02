Az Origónál belefér, hogy egy pornózó gyerekről írjanak Kocsis Máté gyermekvédelme mellett

Címlapon adta hírül a kormánypárti oldal, hogy annyit keresett egy pornózó gyerek, hogy otthagyta az iskolát. Mellette a kormány állítólagos gyermekvédelméről van szó.

Különös címoldal fogadja azt, aki vasárnap napközben az Origo.hu honlapját görgeti. Egymás mellé került ugyanis az a cikk, amelyben Kocsis Máté ismerteti a fideszes törekvéseket a gyermekvédelem terén, valamint egy másik, amely egy gyerek „szexi” videójáról szól, akiről ezt írja a kormánypárti híroldal:

„14 évesen otthagyta az iskolát, hogy pornós karrierbe kezdjen”.

A pedofil felhangoktól nem mentes origós cikk megjelenése már csak azért is érdekes, mivel Kocsis Máté éppen azért jelentette be a gyermekvédelmi törekvések fokozását, mert Novák Katalin köztársasági elnök belebukott abba, hogy elnöki kegyelmet adott egy pedofil bűntársának. További egybeesés, hogy a fideszes médiabirodalom kiugrott főembere, Szakács Árpád éppen most nyilatkozta, hogy teljes kézivezérlés mellett működik a fideszes sajtó.

Az Origo-címlapot először kiszúró 444.hu azt is megjegyzi, Magyarországon mindeközben több tízezren élnek emberkereskedelem áldozataként, köztük sok a gyerek.