Vége hirtelen jött jó időnek? – Felhős, csapadékos hétvége jöhet

Általában fátyolfelhős időre számíthatunk, ám időszakosan erősen felhőssé válhat az ég. Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor.

Illusztráció: 123rf.com

A szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a délkeleti tájakon mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet

- számol be a Met.hu.

Dél felől előbb fátyolfelhőzet borítja be az országot, majd az éjszaka második felében meg is vastagszik a felhőzet, és reggel a déli megyékben már gyenge eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között alakul.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd estére szakadozik, csökken a felhőzet. Szórványosan lehet eső, zápor, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. A délkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 11, 19 fokra számíthatunk.