Erről minden horgásznak tudnia kell! Fontos tilalom lépett életbe a Balatonnál

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. egynyaras csukákat telepített a Hévíz-folyóba, hogy megfékezze az idegenhonos díszhalfajok terjedését. A csukák védelmében egy 500 méteres szakaszon bevezették a ragadozóhal-fogási tilalmat egészen 2024. december 31-ig.

A Hévíz-folyó a Balaton egyik legfontosabb vízutánpótló forrása, de sajnos az utóbbi években egyre több idegenhonos díszhalfaj jelent meg benne. Ezek a fajok nemcsak a vízminőséget rontják, hanem a helyi halállományt is veszélyeztetik. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ezért lépéseket tett az inváziós fajok ellen.

Illusztráció: freepik.com

A társaság videóban mutatta be, hogy milyen ökológiai kockázatot jelentenek ezek a fajok a területre. A videóban látható, hogy a díszhalak többek között a nádat, a kagylókat és a halikrákat is megtámadják, ezzel aláásva a vízi élőhelyek stabilitását. A szakértők elmondása szerint a díszhalak elszaporodása miatt a Balatonban is csökkenhet a haltermelés és a horgászati lehetőségek.

A védekezés egyik lépéseként, a társaság egynyaras csukákat telepített a Hévíz-folyóba, amelyek természetes ragadozói lehetnek a díszhalaknak. A csukák segíthetnek a díszhalak számának csökkentésében, és ezzel a vízi ökoszisztéma egyensúlyának helyreállításában. Azonban ahhoz, hogy a csukák hatékonyan tudják ellátni feladatukat, szükségessé vált egy specifikus intézkedés meghozatala.

Ebben az összefüggésben, a Hévízi-tó alatti műtárgytól kezdődően 500 méter hosszan elterülő csatornaszakaszon ragadozóhal-fogási tilalmat rendeltek el. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen tilos csalihalat, halszeletet vagy műcsalit tartani és használni horgászáshoz – közölte a Pénzcentrum.

Emellett süllőt, balint, csukát, harcsát, kősüllőt és sügért sem szabad megtartani.

A tilalom betartása kulcsfontosságú a csukák védelmében, és a díszhalak elleni küzdelemben. A társaság arra kéri a horgászokat, hogy tartsák be a szabályokat, és segítsék a halgazdálkodási célokat.