Hihetetlen! A kegyelmi botrány után is Balog Zoltánéknál maradnak a legnagyobb gyerektáborok

Balog Zoltán február közepén lemondott ugyan a Magyar Református Egyház zsinati elnöki tisztségéről, mert tanácsadóként támogatta, hogy Novák Katalin államfő kegyelmet adjon a pedofil bűnsegéd K. Endrének, de számos pozícióját megtartotta. Egyrészt 2020 novembere óta ő a dunamelléki református püspök.

Másrészt kuratóriumi tag az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványban. Utóbbi gyerekek üdültetésével, táboroztatásával kapcsolatos feladatokat lát el. Az alapítvány alapítói jogainak gyakorlója a Szeged-Csanádi Egyházmegye mellett éppen a Dunamelléki Református Egyházkerület 2021 óta, ahol Balog Zoltán a püspök. Novák Katalin családokért felelős még miniszterként sokat tett azért, hogy az egyházi alapítvány tovább gyarapodjon – emlékeztetnek az mfor.hu portálon.

A közel ötvenhektáros Csillebérci Gyermektábor 2021 áprilisában került az egyházi alapítványhoz, vagyis akkor, amikor Balog Zoltán volt a dunamelléki püspök. Az Erzsébet-táborokban, amely az ország legnagyobb táboroztatási programja, később is gyakran szerepelt együtt Balog Zoltán és Novák Katalin. Például 2021 nyarán a zánkai táborban közösen avatták fel a 96 millió forintos kormányzati támogatással felújított Szélkirálynő katamaránt. Államfőként is mindig kiemelten fontosnak tartotta Novák Katalin, hogy ellátogasson a zánkai Erzsébet-táborba. Így tett 2022 és 2023 nyarán is.

Balog Zoltán tehát még mindig kuratóriumi tag a gyereküdültető alapítványban, amely a napokban azzal került be a hírekbe, hogy lezárja a Fonyódligeti Erzsébet-tábor előtti vízparti területet. A tábor tulajdonosa, az Erzsébet Alapítvány a 24.hu-val közölte, hogy a tábor mellett közvetlenül elterülő partszakasz 2024-től a tábor területéhez tartozik, azt kizárólagosan a táborozók használhatják, ami tovább növeli a gyermekek táborozásának biztonságát.

Idén is várják a gyerekeket az egyházi táborokba. A korszerű szállást, a napi étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a mintegy 30 különféle osztályközösségeket erősítő élményprogramot a szervező és Balog Zoltán püspökhöz köthető alapítvány biztosítja. Az ország egész területéről várják a gyerekeket Zánkára, ahol a 2021-es felújítás óta az összes szállásépület komfortos, a szobákban új bútorok és saját fürdőszoba is szolgálja a táborozók kényelmét. A programok a korszerű közösségi terekben, a felújított sportcsarnokban és színházteremben, valamint szabadtéren valósulnak meg – olvasható a kormany.hu oldalon.