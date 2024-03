Pénz beszél! Jön a maxi-Dubaj 2000 milliárd forintért, míg a vasutasok mennek a híd alá a lakásaikból

Szijjártó aláírta a szerződést. E szerint a kormányt nem nagyon érdekli, hogy a rákosrendezői szolgálati otthonokban ma még 24 család lakik, kiköltöztetik őket, mert jön az új maxi-Dubaj

Szijjártó Péter külügyminiszter és Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi államminisztere Budapesten aláírták a maxi-Dubajról szóló szerződést – írta az index.hu. Szijjártó Péter ezt ki is posztolta a Facebook oldalára. Ez pedig csak egyet jelent: rohamtempóban kiürítik a zuglói telep 24 szolgálati lakását, melyet többségét jelenlegi és volt MÁV-alkalmazottak bérlik. A MÁV már le is szögezte: ha nem hagyják el 30 napon belül, akkor polgári peres eljárást indítanak ellenük, amelynek a költségeit is rájuk terhelik.

Szijjártó Péter megállapodott/Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Karácsony Gergely és a Fővárosi Önkormányzat tiltakozik ez ellen és az egész projekt ellen is, de nagyon úgy néz ki, hogy ez nemigen érdekel senki.

A tervek szerint egy komplett új városnegyedet építenek Rákosrendezőn, amely 5 milliárd eurós (2000 milliárd forint) beruházás lesz. Magas házakat, irodaházakat és luxuslakásokból álló épületegyüttest akarnak felépíteni. Sajtóhírek szerint egy 220-240 méter magas felhőkarcolót is felhúznának, amely majdnem száz métert verne a jelenleg legmagasabb Mol-toronyra.