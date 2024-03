Magyar zsoldosokat toboroznak az orosz seregbe – Mindezt egy NATO-tagállamban

A szervezet magas fizetést – konkrét összeget nem említenek – és orosz állampolgárságot ígér a hozzájuk csatlakozóknak.

"Harci tapasztalatot szívesen fogadunk, de nem szükséges, mindent megtanítunk"

– ezekkel a szavakkal kezdi a toborzást a Szent István Légiója nevű szervezet, ami szeptemberben kezdte meg a mozgósítást, azóta pedig egyre aktívabban folytatják tevékenységüket: "Kedves barátaim, helyreállítjuk az önkéntesek toborzását. Minden korábban felmerült szervezési kérdés megoldódott. Az utánpótlás létrejött. Újra megnyílik az önkéntesek toborzása" – tudatták a hírt.

Orosz zsoldosok Fotó: X

A légió felhívásában közli, hogy minden náció tagjait szívesen fogadják,

de a magyarok elsőbbséget élveznek az ukránok ellen harcoló zsoldoscsapatban.

És hogy e kifejezés mennyire helytálló, azt mutatja, hogy a szervezet magas fizetést – konkrét összeget nem említenek – és orosz állampolgárságot ígér a hozzájuk csatlakozóknak – számolt be minderről a Blikk.

A toborzást az orosz közösségi oldalon, a Vkontekten folytatják, orosz és magyar nyelven teszik közzé bejegyzéseiket napi rendszerességgel. Az új harcosok beszervezése mellett a napi hírekről is tudósítanak, természetesen leginkább orosz szemszögből, de írnak Budapestről is, amit Európa ékszerdobozának neveznek és Mátyás királyt dicsőítő cikk is szerepel az oldalon. Na és persze ott van az ukrán katonáknak szóló üzenet is, amiben leírják, hogyan adhatják meg magukat az oroszoknak.

– Jelszó/hívójel – Volga. Hívjon, várja meg a választ, adja meg koordinátáit. Hívja a Volgát, és mentse meg életét!

– agitálják az ukrán katonákat. A magyar származású hadifoglyoknak pedig azt ígérik, nem adják ki őket Ukrajnának, sőt Magyarországra viszik őket.

Úgy tudjuk, a csoporthoz köthető két magyar férfi, akik Donyeckben szolgáltak az orosz oldalon: Zsédely Csaba és Deme Lajos néhány fotón is felbukkan, amik még 2018-ban készültek a térségben és önkéntesként említik őket. A két férfit a magyar rendőrség jelenleg is körözi tiltott toborzás miatt, kérdésünkre azonban ennél több információval nem szolgálhattak.