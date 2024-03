Bár tagadja, Magyar Péter már a főpolgármester-jelöltség gondolatával játszadozik

Ehhez mindössze ötezer budapesti aláírására lesz szüksége, amit április 20-a és május 7-e között kell összegyűjtenie.

Varga Judit több posztban, majd azóta egy hosszabb interjúban számolt be arról, mennyi szenvedést okozott neki házasságuk idején a jogász férje. Magyar szerint azonban a volt felesége nem mondott igazat, mert zsarolják vagy „ajánlanak valamit”. Egyébként a kapcsolati erőszak kérdésével ő már nem akar foglalkozni – olvasható a Magyar Narancsban megjelent interjújában.

A végén senki se lepődjön meg, ha Magyar Péter végül elindul a főváros főpolgármesteri címéért Fotó: MTI/Lakatos Péter

Marketingesek építgetik Varga Judit volt férjét, aki immáron maga is politikusnak állt, és próbál elindulni a június 9-i választáson. Az önkormányzati választás kapcsán lehetséges ellenzéki együttműködésről kijelentette: „Többen is kerestek, de nem tárgyaltam senkivel, ad absurdum akár még én is lehetnék főpolgármester-jelölt – fogalmazott.

Magyar Péter egyébként saját pártja színeiben az EP-választáson már nem fog tudni indulni, ugyanis azt nyilatkozta, hogy a párt még nincs bejegyezve. Főpolgármester-jelöltként viszont még indulhat, ehhez mindössze ötezer budapesti aláírására lesz szüksége, amit április 20-a és május 7-e között kell összegyűjtenie.