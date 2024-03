Bayer Zsolt: „Sajnos ezek a gyáva patkányok soha nem ölik meg magukat”

A publicista újabb kirohanást intézett Magyar Péter ellen, miközben csimasz pondrónak nevezi és Karinthy Steinmannjához, a jó tanulóhoz hasonlítja, akiből a legrosszabb diktátor lesz.

Úgy tűnik, Bayer Zsolt lelkébe nagyon belegázolt Magyar Péter, vagy a legrosszabb esetben a pártból kapott ukáz miatt rugdossa verbálisan szinte megállás nélkül. A Magyar Nemzetben megjelent írásában úgy fogalmaz, nincsenek szavak a gyerekbántalmazásra, gyerekverésre, gyerekek fenyegetésére. Az asszony, a nő, a feleség bántalmazására, verbális és/vagy testi kínzására sincs.

Bayer azt sajnálja, hogy Magyar Péter nem lett öngyilkos Fotó: YouTube/Hír TV

„Néztem, hallgattam Varga Juditot. Két dolog járt a fejemben mindvégig. Az Egy ágyban az ellenséggel című film, és egy nagyon közeli ismerős, egy nő, egy asszony, aki ugyanezen ment keresztül a környezetemben. És hosszú-hosszú évekig tűrte, titkolta, magyarázta – elsősorban önmagának, miért is kell neki ezt elviselni. Tűrte, titkolta, magyarázta, és megtanulta azt, hogy önmagát vádolja mindig. Kezdte elhinni, hogy ő tényleg értéktelen, semmire sem alkalmas, s a nélkül az állat nélkül, akivel együtt él, már nem is lenne élete” – jelentette ki Bayer.

Újfent leírja, ismeri, szereti, tiszteli Varga Juditot régóta. És ugyanolyan régóta tudja, tudták, min megy keresztül, mit kell elviselnie, eltűrnie. Illetve csak azt hitték, hogy tudják. Mert most tudták csak meg valójában.

„A mama tönkretette a papát, ezért most mindketten börtönbe fogunk menni, ti pedig intézetben fogtok felnőni” – írja Bayer.

„S egy „embert”, aki késsel járkált a házban, egy „embert”, aki öngyilkosságot színlelt – sajnos ezek a gyáva patkányok soha nem ölik meg magukat –, egy „embert”, aki elhitette vele, hogy semmire sem alkalmas, semmire sem jó, semmire sem képes. Ő, a nő – illetve csupa nagybetűvel: A NŐ –, aki diplomát szerzett, megtanult több nyelven beszélni, hegedült, focizott, szült három gyereket, s mindezek mellett még arra is maradt ideje, energiája, hogy szép legyen. S ott élt vele egy csimasz, egy pondró, aki azt mondta neki, ennek a nőnek bírta ezt mondani első gyerekük megszületése után, hogy mi van, nem bírsz összerakni egy normális magyar mondatot? Nem jártál nyelvtanórára? Szövegértési problémáid vannak? S amikor Judit sírva fakadt, ezt tette hozzá: Sírjál, majd elmegy a tejed.”

Úgy véli, Karinthy is ismerte ezt a típust, csak ő szelíden és humorral írta meg, s úgy nevezte, a Steinmann, a jó tanuló. A publicista szerint a Steinmannokból lesznek rosszabb esetben a diktátorok. Akik zsarnokságukat rendes viszonyok között a házaséletben élnék ki. „Egészen eddig ez is abban élte ki.

Volt felesége, áldozata most mondta el ennek a pokolnak a részleteit. És most, éppen most döntött úgy a mi Steinmannunk, hogy Robespierre akar lenni.