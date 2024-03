Jönnek a megszorítások: romokban a gazdaságunk, a költségvetéshiány óriási – Igaz, csak a választások után érkezik a feketeleves

Rosszul áll a magyarok szénája és ez még csak a választások után csúcsosodik majd. Megszorítások és forintgyengülés várható.

A Gazdaságkutató Intézet mérsékelte inflációs előrejelzését 5,5 százalékra. A Bankmonitor szakértője összehasonlította a GKI adatait a Magyar Nemzeti Bankéival, és megállapította, hogy ezek ugyan kicsit kedvezőbbek lettek, de Bod Péter Ákos szerint, habár az idei év nem recessziós, az első néhány hónap nem kezdődött túl jól.

Illusztráció: pixabay

A GKI Gazdaságkutató Zrt. jelentése szerint 2023-ban a magyar gazdaság hosszabb távú recesszióba süllyedt, de az infláció mérséklődött. A jelentés kiemeli, hogy a kormányzati gazdaságpolitikában nem alakult ki új irányvonal, így a korábbi, kritizált iparosítási program helyett sem dolgoztak ki új stratégiát. A vállalat negyedéves előrejelzése szerint

Azonban kevésbé jó hír, hogy a beruházások terén 2 százalékos csökkenés várható, különösen miután a kormány bejelentette az állami beruházások csökkentését. A GDP növekedését 2-2,5 százalékra becsülik.

A Gazdaságkutató Intézet (GKI) szerint a választások után erősödni fog a megszorító gazdaságpolitika, és ebben az évben elindul a túlzottdeficit-eljárás, bár még szankciók nélkül. Az intézet továbbá arra számít, hogy a forint gyengülése is folytatódhat.

Látjuk, hogy az ipar nem húz, a mezőgazdaságtól nem lehet csodát várni, a külpiacok is elég gyengék, nincsen fogyasztás, és ez azt is jelenti, hogy embereknek nincs elég pénze, az államnak nincsen bevétele. Tehát a költségvetési hiány óriási lett az első két hónapban, ami előre vetíti azt, hogy előbb utóbb a pénzügyminiszter, az állam be fog nyúlni a zsebünkbe