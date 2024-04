Kiderült, ki is valójában Magyar Péter szerelme

Vogel Evelin fiatal anyuka, belsőépítész és szeret motorozni.

Hiába próbálják félteni és rejtegetni kapcsolatukat Magyar Péterék, a politikai pályára lépett férfi szerelme is reflektorfénybe került. A blikk.hu most egy rövid interjút készített a hölggyel, amiből a legfontosabb dolgok kiderülnek róla.

A pár tavaly tavasszal ismerkedett meg és került közel egymáshoz. Vogel Evelin szerint semmilyen jel nem utalt arra, hogy feszültséggel teli lesz az életük.

Vogel Evelin és Magyar Péter tavaly tavasszal ismerkedett meg/Fotó: Facebook/Magyar Péter

„Ami most történik, arra szerintem nem lehet számítani, felkészülni”

- jelentette ki a mostani nyilvánosságra.

Vogel Evelin fiatal anyuka, harmincnégy esztendős. Kreatív és sokoldalú belsőépítész, a reklámszakmában, enteriőrfotózásban és tervezésben is jártas, üzletasszonyként dolgozik. A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, kereskedelmi szakértő is volt, illetve a Magyar Honvédelmi Minisztériumban asszisztensként dolgozott. Marketingkommunikációval és közösségimédia-marketinggel is foglalkozik.

Szeret motorozni. Egy neve elhallgatását kérő ismerős szerint Evelin le sem tagadhatná, hogy szerelmes. Tisztában van vele, hogy a nyilvánosságot most ők tartják lázban. Evelin a legendás Vogel család tagja. Édesapja volt vízipólós, aki együtt nyert BEK-et Benedek Tiborral. Édesanyja, Pásztor Zsófia pedig a Ferencvárosban kézilabdázott, válogatott sportoló is volt. Evelin két öccse, Simon és Soma is sikeres vízilabdás.