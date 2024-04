Még mindig nyomoz a BRFK Tóni, Barbara és Ádám ügyében – Columbo már régen lezárta volna az ügyet

Szétszedték a nyomozati anyagokat és elkülönítették a Schadl-Völner ügytől

Magyar Péter a március 26-án közzétett hangfelvételen – melyről a propeller.hu is beszámolt – Varga Judit akkori igazságügyi miniszter azt mondta: Rogánék kihúzatták magukat a Schadl-Völner-ügy nyomozati anyagából.

Magyar Péter állítása szerint Rogán Antalék kihúzatták magukat a Schadl-Völner ügy nyomozati anyagából. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A változás oka kiderült: a Központi Nyomozó Főügyészség elkülönítette Schadl György és a vele kétes üzletekbe keveredő Grécs László ügyét a Schadl-Völner-ügytől – írta a telex.hu. Mint ismeretes Grécs volt annak a privát mentőszolgálatnak a vezetője, amelynek Schadl átengedte autója üzemeltetését, így szabadon használhatta a megkülönböztető jelzést. Az elkülönítéssel a Schadl és Grécs közötti telefonbeszélgetések is kikerültek az eredeti anyagból. Az egyik ilyenben szerepel az:

„Grécs megjegyzi, miszerint a múltkor volt Ádámnál is, a Tóninál is, meg Barbaránál is. Tóni is normális volt. Schadl említést tesz valamilyen nagyobb történetről, amiről már beszéltek, és, ami körvonalazódik. Grécs is beszélt Ádámmal. Ádám annyit mondott Schadlnek, hogy úgy néz ki, a harmincöt év nem megy, de egy tíz, húsz évvel kiudvarolják ezt a történetet.”