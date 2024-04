Magyar Péter olyan dolgot árul el ma, ami hetek óta lázban tartja a fél országot – Meglepetésvendégekkel is készül a szombat délutáni tüntetésére

Párttal, egyesülettel, pártalapítvánnyal és egy polgári körhöz hasonló ernyőszervezettel lépne be a politikába Magyar Péter. Varga Judit ex férje szombaton végre elárulja tervezett pártjának nevét is. Részben.

Magyar a hvg.hu- nak azt mondta, több bejelentést is tesz majd a szombati tüntetésén. Példának okáért „részben" elmondja majd leendő pártjának nevét.

A párt mellett egy egyesületet is alapít, melyet be is jegyzett a bíróság. A szervezet nevét szombaton jelenti be. Ezeken túl egy pártalapítvány létrehozásán is gondolkodik.

Magyar Péter. Fotó: MTI

A szombati tüntetésen rajta kívül négy felszólaló lesz, köztük meglepetésvendégek

– írja a 444.hu

Háromszintű modellben gondolkodik

Magyar egy háromszintű modellben képzeli el leendő politikai közösségét. A magot a párt és a hozzá később kapcsolódó pártalapítvány adná. Pártjával elindulna a június 9-ei önkormányzati és EP-választáson is.

A második szint a párttal együttműködő egyesület lenne, ami az anyagi-szellemi hátországot biztosítaná.

A harmadik elem pedig egy lazábban szerveződő ernyőszervezet, a Talpra Magyarok Közössége lenne. Ehhez nagyon hasonló szervezetek voltak az Orbán Viktor által 2002-ben életre hívott polgári körök, illetve a Márki-Zay Péter által 2022-ben megalapított Kossuth Körök.

Magyar megalakuló pártja leendő EP-listájára önéletrajzzal és Európa-vízióval lehet pályázni

Magyar a szombati tüntetésen ígérete szerint egy bázisdemokratikus ajánlattal is előáll. Leendő EP-listájára önéletrajzzal és Európa-vízióval lehet majd pályázni. A listát Magyar vezetheti, annak ellenére, hogy saját bevallása szerint nem akar Brüsszelbe menni.

„Történelmet írunk” – Fontos információkat közölt a tüntetésről Magyar Péter

Magyar Péter új posztjában felhívta a figyelmet, hogy a gyülekező a 13.30-tól lesz a Deák Ferenc téri metrómegállónál, a menet pedig 14:00-kor indul onnan. Mint írja, „a Honvéd utca és az Alkotmány utca sarkánál a menet kettéválik és az önkéntesek irányítása mellett” a Szalay és a Báthory utca felől is érkeznek majd emberek a Kossuth térre.

A menet elején Nagy Ervin művész úr már jól ismert platós kiskocsija halad, mögötte egy molinóval a főszervezők. Kérjük, hogy senki ne előzze meg a menet elejét, amíg nem érünk el a Honvéd utcáig. Kérjük, hogy a várható óriási tömeg miatt igyekezzetek a Kossuth tér távolabbi részeit is betölteni, hogy a később érkezők is elférjenek. Hangosítás és kivetítő a tér minden részén lesz

– hangsúlyozta, hozzátéve: több száz önkéntes és rendőr lesz a helyszínen, akik biztosítják a demonstrációt és szükség esetén vizet is osztanak.

Kérlek, legyetek békések és türelmesek. Ne adjuk meg nekik azt a szívességet, hogy a propagandasajtó bármilyen erőszakos cselekedetről tudjon beszámolni. Ha bármi gyanúsat, zavarót észleltek, azonnal jelezzétek a szervezőknek és a rendőröknek és rögzítsétek telefonnal. Kérem, hogy hagyjátok szabadon dolgozni a sajtó munkatársait, a propagandistákat is. Mi békés emberek vagyunk

– írta