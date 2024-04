Rogán Antalnak ezt az alkut ajánlották fel, de Orbánnak is személyesen ott kellene lennie

Tömegek vonultak fel szombat délután Budapest utcáin és gyűltek össze végül a parlament előtt, a Kossuth téren a Magyar Péter által szervezett tüntetésen, aki maga is beszédet mondott. Varga Judit exe szerint a nép az atombomba, üzent Rogánnak és Orbánnak is. Magyar Péter azt javasolta, kössenek Rogán Antallal alkut, amennyi pénzt a propagandára költenek, ugyanannyit adjanak a bicskei áldozatoknak is, ezt a pénzt személyesen a miniszterelnök és a miniszter adja át nekik. A javaslatot taps fogadta a téren. Magyar a tüntetés végén Anyák napjára hirdetett újabb demonstrációt.

A mai tüntetésre Magyar Péter kérése az volt, hogy ezúttal se legyenek pártzászlók, vagy pártlogók. Nemzeti színű zászlókat és helységnév-táblákat lehetett látni a tömegben. Zúgott a ria, ria, Hungária.

Több százezren vagyunk itt, és visszakérjük az országunkat, nemzeti intézményeinket

– mondta Magyar Péter a Kossuth téren, majd rögtön helyesbít: nem kérik, hanem követelik, mert ez itt az őseik és gyerekeik földje. Az utóbbi 30 év legnagyobb jogi, politikai és erkölcsi válságába vezette a hatalom az országot, teszi hozzá.

Mi magyarok nem leszünk alattvalók a saját hazánkban

– mondta el Magyar Péter, majd kicsit később arról beszélt, hogy ma még ki lehet szállni a bűnözök közül, és át lehet állni a jó oldalra, de lassan késő lesz.

Egy csoda részesei vagyunk

– mondta Magyar, aki aztán úgy fogalmazott, hogy maga mögött hagyta élete jelentős részét, amikor belépett a Partizán stúdiójába.

Első lépésként létrehozzák a Talpra Magyarok közösségét

És ehhez a mai naptól az irányításuk alá tartozik a Legyél a változás! egyesület, ami jogi keretet ad majd a közös munkájuknak. És amikor eljön az ideje, hamarosan, be fogja jelenteni azt a pártot is, aminek a segítségével el fog indulni az EP-választáson.

És veletek közösen olyan eredményt fogunk elérni, ami az első szög lesz a NER koporsójában.

Kössünk Rogán Antallal egy alkut

A Fidesz bolsevik stílusú propagandája adófizetői milliárdokból azt is szajkózza, hogy én áruló vagyok. A valóság az, hogy magyarok millióit, köztük a saját szavazóit árulja el. És igen, én ebben nem leszek tovább bűnrészes. Mindannyian tudjuk, hogy ez a hatalom minden, csak nem keresztény, konzervatív és polgári. Amit a napokban látunk, az a reménytelen helyzetben lévő uralkodó osztály kétségbeesett próbálkozása a lopott vagyon és hatalom megtartása érdekében

– mondta Magyar, aki szerint a hatalom fél.

Ha hatalmat akartam volna és pénzt, akkor sokkal könnyebb dolgom lett volna ott maradni, ahol a végtelen hatalom és végtelen pénz van

– közölte Magyar, aki szerint az ország nagy része felismerte, hogy a propaganda egyre alpáribb.

Nem tőlem félnek, hanem tőletek

– szögezte le.

Kössünk Rogán Antallal egy alkut

– vetette fel Magyar, majd azzal az ötlettel állt elő, hogy amennyi pénzt most Rogán Antal minisztériuma „a hazaszerető magyarok” megfélemlítésére költ, annyit adjanak a bicskei áldozatoknak. Ezt a pénzt személyesen Orbán Viktor és Rogán Antal adja át nekik, tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal. Fotó: MTI Fotó: Soós Lajos

Az atombomba mi vagyunk, a magyar nép

– jelentette ki Magyar Péter, azt kérve, mindenki tegye fel a kérdést, mit tehet a hazájáért. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „a megoldást ne csak tőlem várjátok”, mindenkinek meg kell mozdulnia a változásért.

Országjárásra indul Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, hogy jövő héttől 2 hónap alatt bejárják az egész országot, majd azt kérte, hogy mindenki fogja meg a mellette álló kezét, így kifejezve az összekapaszkodást.

Nem tudjuk, hogy akinek a kezét fogjuk, jobbos vagy balos, segédmunkás vagy topmenedzser, de tudjuk, hogy mind magyarok vagyunk és ugyanazt akarjuk

„A haza minden előtt!” – zárta beszédét Magyar Péter, majd a színpadon csatlakoztak hozzá a korábbi felszólalók is.

A beszéd után a résztvevők a Kossuth nótát énekelték, miközben füstgyertyák zöld, fehér és piros füstje borította be a teret. Magyar Péter azt ígérte, hogy anyák napján találkoznak.