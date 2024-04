Megint áll a bál Győrben – A fürdőigazgató szerint hülyék az ott élők, majd mindenkit kirúgott

A győri fürdő vezetője egy kiszivárgott hangfelvételen bírálja Győr városát az ott élő embereket és a saját fürdőjét, majd hirtelen menesztette az egész menedzsment csapatot.

Kovacsics Imre, a győri Rába Quelle fürdő vezetője egy titkosan felvett és később nyilvánosságra került hangfelvételen durva szavak kíséretében kirúgta a fürdő összes menedzserét, kritizálta a várost, továbbá negatív megjegyzéseket tett a látogatókra is, konkrétan hülyének nevezte őket.

Fotó: Nyári állapotok a Rába Quelle fürdőben

Aki nem ismerte az előzményeket az meglepődhetett ezen, de aki nyomon követte a kezdetektől a fürdő sorsát, annak egyértelmű volt, hogy valami nem stimmel. Nagy hajcihővel építették, még nagyobb hajcihővel nyílt meg, amihez olyan hírességek adták a nevüket, mint például Görbicz Anita.

Aztán amikor arra került a sor, hogy megnyílt a látogatók előtt is, egyre másra csak negatív kommentek születtek. A koszos és nem működő medencék állandó beszédtéma volt, ahogy a horror árak is. Pedig előzőleg a vezető, Kovacsics Imre azt mondta, hogy például a bent lévő éttermek azért lesznek olcsóbbak mint máshol, mert egy időben több ezer embert fognak kiszolgálni, hiszen ez a fürdő nem csak város, de ország szinten nagy durranás.

Nagyot álmodtak, még nagyobbat buktak....

Kovacsis most elmondta, hogy eredetileg 2027-ig szólt volna a szerződése, azonban az új szerződést a Közbeszerzési Hatóság érvénytelenítette. Emiatt fontolgatja, hogy visszaadja a fürdő vezetését, mondván csináljanak vele amit akarnak. Ezt követően az önkormányzat valószínűleg új pályázatot hirdet a pozícióra, hiszen más választásuk nemigen marad.

Ez a város egy akkora f*sz város lett, hogy sajnálom, hogy az életemben volt valamikor közöm Győrhöz.

- mondta, és azt is kifejtette, ha már nem lesz köze Győrhöz

a f*szkalap Borkait, a f*szkalap Hajtó Pétert és a f*szkalap Bárány Istvánt megfelelőképpen tudom nyírni.

Szerencsére a saját felelősségét is elismerte, hiszen arról is szót ejtetett, hogy mindjárt szezon, de egy normális csapatot nem tudtak összehozni, ráadásul hét hónapig veszteségesen működött a fürdő. Persze nem csak ő volt a hibás, az emberek is hülyék. Szerinte....

Száz forintot nem bírunk emelni hülye embereknek, akik ide bejönnek, nekünk meg 130, 140 százalékkal növekednek az üzemeltetési díjaink

- picsogta, és a végére még odacsapott egy izmosat:

Ki a faszom fog ebbe a g*ci, kib*szott, k*rva retkes városba bejönni? Még a lábamat se törlöm bele

A mostani botrány egyébként abból indult ki, hogy Borkai Zsolt közösségi oldalán felszólalt a fürdő állapota miatt, ami az ottani vezetőségnek nagyon nem tetszett, és egy erős laza posztban reagáltak, ami kicsit sem volt "hivatalos" formába öntve:

Nem tudjuk, hogy mi történt Önnel, de az biztos, hogy egy orvosi esettel állunk szemben. Meguntuk a hallgatást, bár Önre még a szó is felesleges időpocsékolásnak tűnik!

- címezték Borkainak bejegyzésüket.

Az emberek nagy része ez ügyben Borkai mellé áll, hiszen mindenki látja, hogy mit műveltek ( vagy inkább mit nem? ), abból a 22 milliárd forintból amit a fürdőre kaptak. És ha faluhelyen lennénk, bizonyára vasvillával kergetnék el Kovacsics Imrét ebből a "g*ci, kib*szott, k*rva retkes" városból, ahol az emberek se normálisak, de a pénz, amit a fürdőnek nevezett szeméttelepre költöttek, jó volt.