Oltásellenes szülők felszívták magukat: tömegesen perlik a háziorvosokat

Tömegesen perlik az orvosokat az oltásellenes szülők, ha nem mentik fel gyerekeiket a kötelező oltások alól. Ez azonban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint komoly veszély, hiszen a járványügyi biztonságot veszélyeztetheti.

Illusztráció:pixabay

Alacsony átoltottság esetén számos, a védőoltásokkal egyébként megelőzhető betegség jelenhet meg újra, mint ahogyan ez évről évre megtörténik a környező országokban. Ennek ellenére az utóbbi pár évben Magyarországon is megjelentek olyan csoportok, amelyek érzelmekre hatva, a pánikkeltés és bizalmatlanság irányába igyekeznek eltolni a védőoltásokról szóló híreket, kommunikációt

- nyilatkozta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, és hozzátették, hogy ezek a szervezetek téves adatokat osztanak meg a vakcinákról, és a jogi folyamatokat kihasználva próbálják megkérdőjelezni a védőoltások rendszerét a bíróságokon és az Alkotmánybíróságon, ezzel nehezítve a rendszer zavartalan működését.

A védőoltás alóli mentesítést csak orvosi indokkal lehet kérni. Az NNGYK jelentése szerint számos esetben indultak mentesítési eljárások orvosi szakvélemény nélkül. Emiatt néhány szülő polgári és büntetőjogi eljárást is indított az orvosok ellen.

Az ilyen jogi eljárások időtartama alatt a gyermekek védőoltása halasztódik, ami tömeges méreteket öltve a járványügyi biztonságot veszélyeztetheti

- hangsúlyozta a NNGYK.

Az "Orvosok és egészségügyi dolgozók a tisztánlátásért" egyesület weboldala útmutatást ad a szülőknek arra, hogyan kerülhetik el gyermekük kötelező oltását. A csoport célja, hogy a kötelező oltások választhatóvá váljanak, noha kutatások szerint ezek csökkentik az oltással megelőzhető betegségek gyakoriságát.

Azt is bizonyították már adatokkal, hogy a vakcinák nagyon biztonságosak, a tudósok nem találtak összefüggést olyan betegségekkel, mint a cukorbetegség vagy az autizmus.

Magyarországon a helyzet a kötelező oltások terén jónak mondható, az átoltottsági arány minden oltástípusnál 99% feletti. Az NNGYK szerint azonban bizonyos csoportok nehezítik a járványügyi szakemberek és a megbízható, tudományos tájékoztatás munkáját. Nem csak Magyarországon, hanem például az Egyesült Államokban is vannak hasonló mozgalmak, amelyekről a New York Times is beszámolt.