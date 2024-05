Oroján Sándor: „Sokkal boldogabb lenne a haza Gyurcsány Ferenc nélkül”

Az egri polgármesteri székért versengő politikus szerint nincs Egerben háborúpárti ember, és az a legszomorúbb a mostani kampányban, hogy országos témákról beszélnek a pártok helyi jelöltjei a programjaik ismertetése helyett.

Fotó: Egerért Most Egyesület

Lassan átírhatjuk az ismert nótát, miszerint Eger városa, papok városa, ugyanis manapság inkább a diktafon jellemzi a hevesi vármegyeszékhelyet. Egyre-másra kerülnek elő különféle, különböző politikusokat – főleg a jelenlegi polgármestert – lejárató hangfelvételek, és bizony ez is azt erősíti az emberekben, hogy Egerben valami nagyon nincs rendben. Pontosan ezt érzi a tavaly szeptemberig a Fidesz-KDNP frakcióját vezető, majd a kormánypártiakat elhagyó, június 9-én egy civil szervezet, az Egerért Most Egyesület polgármester-jelöltje, Oroján Sándor is.

Ugyan az embereknek joguk van tudni, hogy mi történik a Városházán, de nem így. Ugyanis ezek a nyilvánosságra került hangfelvételek csak elterelik a figyelmet a valódi gondokról. Egyértelmű, hogy nem normális az a város, ahol a hivatal fele diktafonnal a zsebében járkál, és mindent felvesz, ami az állását később mentheti. Az eddigiek alapján sajnos kijelenthető, várhatóak további hangfelvételek nyilvánosságra kerülése, ami nagyon nagy baj. Tudomásul kéne már venni, amíg nem haladjuk meg a Gyurcsány-Orbán konfliktust, addig a politikai kultúra nem fog megváltozni

– jelentette ki az egri politikus.

Oroján nem finomkodott, szerinte a legfontosabb dolga az lenne az ellenzéknek, hogy végre megszabadul Gyurcsány Ferenctől. Úgy véli, egyértelmű, hogy a DK elnökének szerepvállalása miatt már négy darab kétharmadot köszönhetnek nekik a kormánypártok.

Fotó: Egerért Most Egyesület

„Higgye el mindenki, egy sokkal boldogabb haza lenne Magyarország Gyurcsány Ferenc nélkül” – vonja le a konklúziót az Egerért Most Egyesület polgármester-jelöltje.

A civil szervezetet tavaly késő ősszel alapították, pontosan azért, hogy ne jobb-, vagy baloldali, hanem egri képviselők jussanak be a helyi testületbe, ne a pártpolitika, hanem a városért való tenni akarás határozza meg a megyeszékhely közeli és távoli jövőjét.

Az Egyesületben ez köt minket össze, és ami nagyon fontos, nekünk mára közel 250 pártoló tagunk van, több mint bármelyik pártnak itt Egerben. Ez is mutatja, nagy az igény egy politikai kultúraváltásnak, hogy ne legyenek mély árkok az emberek között. A helyi közéletben igenis a civil szervezeteknek kell alternatívát nyújtani az egymással csak acsarkodó pártok helyett

– fogalmazott Oroján Sándor.

Nem titkolja, teljes mértékben függetlenné vált már, de sosem fogja megtagadni jobboldaliságát. Mindenkivel hajlandóak lennének együttműködni, akinek a város a legfontosabb. Mint mondta, el tudja képzelni a közös munkát a helyi Fidesszel is, de az biztos, nem lépne vissza a pártba.

„Vérlázítónak tartom azt, hogy a Fidesz éppen Gyurcsány egykori emberét, a volt mszp-s Vágnert indítja, miközben 2010-ig a barikád két, ellentétes oldalán harcoltak egymás ellen.

Az Egerért Most Egyesület polgármester-jelöltje szerint ugyan stabil a város költségvetése, de hiányoznak a fejlődéshez, az előre lépéshez a szakemberek, vállalkozások zártak be, az emberek pénze elfogyott egy olyan városban, ahol budapesti árakhoz vidéki bérezés dukál. Ráadásul nem kevesebbet, mint 11 milliárd forintot kellett visszautalnia Egernek az állam számára, mert az egyébként elnyert támogatásokat nem használta fel a jelenlegi városvezetés a megyeszékhely fejlesztésére.

Sokan hasonlítják helyi szinten Magyar Péterhez, mondván, mindketten a Fideszből jöttek, és mindkettőjüket mind a jobb-, mind pedig a baloldal támadja.

„Elfogadom a párhuzamot, és úgy vélem, Magyar Péter azért lehet ennyire népszerű, mert ilyen az ország közállapota. Sok esetben kimondjuk mindketten az igazságot, azt, ami eddig hiányzott és amit az emberek már olyan régen hallani szeretnének. Megtört a kommunikáció virtuális köre, furcsa a pártok számára, hogy vannak olyanok, akiket mind jobb, mind pedig baloldalon is rengetegen támogatnak – fogalmazott a polgármester-jelölt.

Fotó: Egerért Most Egyesület

Az Egerért Most Egyesület mindent megtett azért, hogy programját eljuttassa az egrieknek. A honlapjukon nemcsak elolvasható és letölthető az 50 oldalas program, de Kautzky Armand kellemes hangján meg is hallgatható az, amit Eger jövőjéről gondolnak.

„Ebben konkrét elképzelések vannak, nem pedig 7 pont, ahogy mások csinálják. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy a helyiek igencsak aktívan szólnak hozzá, így eldöntöttük, esetleges győzelmünk esetén minden lényeges kérdésben kikérjük az egriek és a nem egriek véleményét is az Egerért Most applikáció segítségével. Mielőtt bárki a helyi nemzeti konzultáció kitalálásával vádolna meg minket, megnyugtatásul közlöm, itt valódi kérdésekre kell valódi válaszokat adni” – közölte Oroján Sándor.

Hozzátette, nagyon fontos, hogy térségben gondolkodjanak, hiszen akkor lehetnek igazán sikeresek, ha összefognak a környékbeli településekkel. A valós problémákra keresik majd a válaszokat, nem pedig a különböző korosztályokra bontva adnak kifejezetten kommunikációs válaszokat.

Mindig ügyelt arra, hogy a munkájától távol tartsa a családját és a magánéletét. Mint mondta, szeretné úgy élni az életét, hogy a gyermekei majd büszkék legyenek rá.

Mindig is távol tartottam a családot a politikától, nem akartam felhasználni őket a kampányomban sem. Ugyanis nem tartom etikusnak, ha a kislányommal a karomon kezdek el kampányolni, sem pedig azzal, hogy rövidesen világra jön a második gyermekem is

– állította az egri politikus.

Nem titok, rajong a zenéért, éppen ezért szombatonként este nyolctól éjfélig a Szépasszonyvölgyben diszkósként már teljesíti az egriek kívánságait. Feltett szándéka, hogy ezt megválasztása esetén is folytatni fogja, ugyanis valahol neki is le kell engedni a hétköznapok során felgyülemlett gőzt.

Az Oroján Sándorral készített videóinterjú teljes változatát este 18 órától mindenki megtekintheti az egri polgármesterjelölt Facebook oldalán.