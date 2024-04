Nem elég Deutsch Ennyi Tamás, még Győzike is a kormány csodafegyvere lesz – Pottyondy Edina szerint, ami ma kialakult az országos politikában, az durvább rejtély, mint a Da Vinci-k

Az influenszer legújabb bejegyzésében a showman brüsszeli látogatása mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sejtelmes megjegyzésére is kitért.

Pottyondy Edina legújabb Facebook-bejegyzésében ismét a Magyar Péter-jelenséggel kapcsolatban posztolt. Mint írta:

a „Magyar saga” durvább rejtély lett, mint a Da Vinci-kód.

Két kérdést is feltett. Elsőként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfón tett sejtelmes kijelentéséről beszélt – számolt be erről az Index.

„Kinek üzen Gulyás kancelláriaminiszter? Magyar Pétert fenyegeti azzal, hogy készül valami ellene? Vagy Orbánt fenyegeti azzal, hogy ha kirúgja, akkor ő is borít?

És kik lesznek hálásak? A jobboldali szavazók, mert Magyar az atombomba, ami az ellenzéket robbantja szét? Vagy a baloldaliak, mert Gulyás az atombomba, aki szintén ki fogja mondani, hogy ez egy maffiaállam?″ – fogalmazott Pottyondy Edina.

Pottyondy Edina szerint, ami itt van, az durvább rejtély, mint a Da Vinci-kód Fotó: YouTube

A humorista második kérdésében arra is kitért, hogy Gáspár Győző a napokban Brüsszelből, az Európai Parlamentből jelentkezett be. Hozzátette, hogy a showman úgy osztotta meg a tartalmait, hogy letiltotta a hozzászólásokat, és beállította ugyanazt az Edda számot – miszerint álmodott egy világot magának –, amit Magyar Péter is előszeretettel használ.

„Győzike lesz a csodafegyver Magyar Péterrel szemben? Nem elég Deutsch Tamás, másodiknak ott lesz ő is?

Vagy csak annyi az üzenet, hogy Magyar Péter egy Győzike? És olyan álmai vannak, mint Győzikének? Komolyan Mónika show- kampányt csinálnak az EP-választásból? – tette fel a kérdést Pottyondy Edina, aki izgatottan várja a tippeket.